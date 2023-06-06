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В Минске сократилось количество нарушений правил электроснабжения

06 июня 2023 06:31
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Новости Беларуси. В Минске сократилось количество нарушений правил электроснабжения, в том числе безучетное потребление электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сократилось количество нарушений правил электроснабжения-1

Вычислить утечку энергии помогают специальные инструменты и приборы. К тому же самовольное подключение к электросетям чревато возникновением пожара, что ставит под угрозу жизнь и здоровье как самих нарушителей, так и соседей.

В Минске сократилось количество нарушений правил электроснабжения-4

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
В основном выявляются такие нарушения, как нарушение межповерочного интервала. Следует отметить, что истечение межповерочного интервала приборов расчета и учета электроэнергии и показания данных приборов могут рассчитываться некорректно. Межповерочный интервал электронных приборов учета составляет 8 лет, однофазных приборов учета индукционных – 8 лет, трехфазных приборов учета индукционных – 4 года.

В Минске сократилось количество нарушений правил электроснабжения-7

Снижению количества нарушений также способствует замена индукционных счетчиков на электронные. В столице таких установлено уже более 800 тысяч.

# Электроснабжение # общество # Виталий Ковалев # Фотофакт

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