Новости Беларуси. В Минске сократилось количество нарушений правил электроснабжения, в том числе безучетное потребление электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вычислить утечку энергии помогают специальные инструменты и приборы. К тому же самовольное подключение к электросетям чревато возникновением пожара, что ставит под угрозу жизнь и здоровье как самих нарушителей, так и соседей.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

В основном выявляются такие нарушения, как нарушение межповерочного интервала. Следует отметить, что истечение межповерочного интервала приборов расчета и учета электроэнергии и показания данных приборов могут рассчитываться некорректно. Межповерочный интервал электронных приборов учета составляет 8 лет, однофазных приборов учета индукционных – 8 лет, трехфазных приборов учета индукционных – 4 года.