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В «Великом камне» открывается выставка «Белагро-2023»

06 июня 2023 06:12
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Новости Беларуси. Международная специализированная выставка «Белагро» откроется сегодня, 6 июня, в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». В нынешнем году – 33-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Великом камне» открывается выставка «Белагро-2023»-1

Свою летопись форум ведет с непростого для страны времени. На старте 90-х наши возможности в отрасли сельскохозяйственного машиностроения были небольшими. Только благодаря выстроенной Александром Лукашенко грамотной политике развития этой сферы и АПК в целом реализован огромный прорыв. Что сегодня и отражено в экспозициях «Белагро».

В «Великом камне» открывается выставка «Белагро-2023»-4

Участие примут 450 компаний из десятка стран. Показатель растет ежегодно, а значит, престиж агрофорума увеличивается. Программа обширная. Привлекает как профессионалов (они едут на выставку для заключения контрактов), так и любого посетителя, которому интересно познакомиться с достижениями агропромышленного комплекса Беларуси и зарубежья.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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