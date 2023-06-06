В «Великом камне» открывается выставка «Белагро-2023»

Новости Беларуси. Международная специализированная выставка «Белагро» откроется сегодня, 6 июня, в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». В нынешнем году – 33-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою летопись форум ведет с непростого для страны времени. На старте 90-х наши возможности в отрасли сельскохозяйственного машиностроения были небольшими. Только благодаря выстроенной Александром Лукашенко грамотной политике развития этой сферы и АПК в целом реализован огромный прорыв. Что сегодня и отражено в экспозициях «Белагро».