В Минске сократились автомобильные выбросы на 6%

Как выяснили ученые из Китая, загрязненный воздух негативно сказывается не только на легких человека, но и на работе мозга: ухудшается память, находчивость, внимание, а также снижается умственный потенциал. Потому вопрос экологии остро стоит в современном мире. И в Минске на этот счет есть хорошие новости: за последние три года сократился объем выбросов от автомобилей в воздух на 6 %.

Анастасия Прокопович, начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: Одним из индикаторов, характеризующих экологическую обстановку в Минске, является состояние атмосферного воздуха. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся в непрерывном и дискретном режимах. Контроль качества атмосферного воздуха в Минске ведется на 12 пунктах мониторинга, в том числе на пяти автоматических станциях. Автоматические станции контроля в режиме реального времени показывают качество атмосферного воздуха в определенной точке Минска.

Мода на электрокары и льготы при ввозе экологичных машин сыграли свою роль: ведь сегодня именно автомобили являются основным источником загрязнения. Кроме того, благодаря тренду на передвижение на электросамокатах, велосипедах, моноколесах в теплое время также снизилось количество машин, а значит, и вредных выбросов, в городе.

Анастасия Прокопович:

Согласно статистическим данным, 85 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на мобильные источники выбросов и только 15 % на предприятия Минска. Об этом свидетельствуют данные с автоматических станций контроля, согласно которым увеличение концентрации оксидов азота и углерода выше в часы «пик» утром (с 7 до 9 часов) и в вечернее время (с 17 до 19 часов), что связано с увеличением интенсивности движения автотранспорта.

Сокращение выбросов также достигается и благодаря наличию метро в городе, которое является экологичным средством передвижения. Кроме того, в Минске с каждым годом все больше и больше «чистого» транспорта – электробусов, троллейбусов, что тоже положительно сказывается на чистите воздуха.