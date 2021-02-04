Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил значительный прогресс в развитии сотрудничества с Узбекистаном. На этом глава государства акцентировал внимание 4 февраля на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко подчеркнул большой вклад дипломата в развитие связей двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали на посту посла очень близкой, дружественной нам страны.

Глава государства пожелал послу крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе на благо Узбекистана.

Александр Лукашенко:

Все, что сегодня сделано между нашими странами, значительный прогресс в развитии отношений связано прежде всего с моим добрым другом Шавкатом Миромоновичем (Мирзиёевым – Президентом Узбекистана. – Прим. ред.). Это человек, я убежден (не потому что он мой друг), которого Узбекистан будет боготворить. То, что он начал делать после определенного периода развития независимого Узбекистана, завтра будет видно в положительном ключе.