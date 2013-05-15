Новости Беларуси. Материнский подвиг. В Минске сегодня чествовали многодетных минчанок. В международный день семьи 17 орденов вручили тем, кто воспитал 5 и более детей.

На торжественной церемонии всех гостей праздника ждал творческий сюрприз от самых маленьких минчан и поздравление от военного хора столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Задача каждого руководителя быть на таких мероприятиях для того, чтобы сказать слова благодарности и признательности нашим семьям, нашим матерям.