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В Минске сегодня чествовали многодетных минчанок

15 мая 2013 18:31
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Новости Беларуси. Материнский подвиг. В Минске сегодня чествовали многодетных минчанок. В международный день семьи  17 орденов вручили тем, кто воспитал 5 и более детей.

На торжественной церемонии всех гостей праздника ждал творческий сюрприз от самых маленьких минчан и поздравление от военного хора столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Задача каждого руководителя быть на таких мероприятиях для того, чтобы сказать слова благодарности и признательности нашим семьям, нашим матерям.

# общество # Николай Ладутько # Многодетные семьи в Беларуси

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