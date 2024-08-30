Взаимовыгодное сотрудничество в области медицины, обмен наработками в сфере образования и культуры. В Минске с официальным визитом находится делегация из Тибетского автономного района Китая, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это первый визит гостей. Пока ознакомительный. Стороны обсудили планы и перспективы. У делегации из Поднебесной особый интерес к медицинской сфере. Например, то, на каком уровне оказывается у нас медицинская помощь и какие технологии внедряются. Гостей также интересуют проекты в образовании и туристические маршруты.

Ван Ган, заместитель председателя комитета Народного политического консультативного совета Тибетского автономного района Китая:

Беларусь является первым нашим зарубежным визитом. Он обусловлен тем, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году, отношения между нашими странами постоянно развиваются и укрепляются. Сейчас они достигли высокого уровня. Мы выполняем поручение нашего руководства, также участвуем в развитии международных контактов с Республикой Беларусь.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Несмотря на то, что мы тоже учимся у наших китайских партнеров на примере нашего совместного проекта «Великого камня», но и мы отмечаем, что интересен и опыт технопарка, поэтому покажем все свои наработки.