Лишение свободы для живодёров до 3 лет! Новый закон об обращении с животными – что изменится?

Более сотни в год. Это количество дел, которые заводятся на тех, кто убивает, калечит и истязает животных. За последний месяц сразу несколько прецедентов, для которых термин «животная жестокость» будет в обиду братьям нашим меньшим. В деревне под Минском мужчина застрелил соседскую собаку и бросил к ногам хозяйки, рассказали в программе Новости «24 часа» на сТВ. Причина – два задушенных гуся. От еще одной неслыханной жестокости содрогнулся Борисов. Хозяин отрезал собаке уши. Один из последних случаев: в Гомеле появился тот, кто калечит и убивает котов. Их находят повешенными на детской площадке, у многих нет ушей, хвостов, перебит позвоночник. По новому закону привлечь к ответственности могут даже за угрозу жизни и здоровью животного.

Клетка метр на метр. Частный питомник под Кореличами. Здесь содержалось более 100 собак. Волонтеры их заберут, но через время животных вернут владельцам. Они наказания не понесут.

А это уже Минск. Лабрадора закроют на балконе в жару без еды и воды на несколько дней. Раньше в этом не было состава преступления. С новым законом, который вступит в силу с 2025 года, к ответственности будут привлекать не только, если что-то произойдет – достаточно угрозы жизни.

Вероника Десковец, председатель общественного объединения защиты животных:

Если мы говорим про выпавших котов, это больше безалаберное отношение, какая-то самоуверенность, что мой кот этого не сделает. Собаки, попавшие под машину, люди просто отпускают, пускай гуляет, погуляет – вернется. Много случаев, когда не вернется.

Прописаны и требования к содержанию животных в приютах. В числе прочего заводчиков обяжут чипировать четвероногих приятелей, это делается, чтобы братьев наших меньших не смогли выкинуть на улицу и остаться незамеченными. Правда, пока эта обязанность закреплена только за владельцами питомников, для остальных утвердили право. Есть и другие пункты. Например, владельцы особо опасных пород должны будут проходить курсы и получать специальное удостоверение.