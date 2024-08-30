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Лишение свободы для живодёров до 3 лет! Новый закон об обращении с животными – что изменится?

30 августа 2024 17:00
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Более сотни в год. Это количество дел, которые заводятся на тех, кто убивает, калечит и истязает животных. За последний месяц сразу несколько прецедентов, для которых термин «животная жестокость» будет в обиду братьям нашим меньшим. В деревне под Минском мужчина застрелил соседскую собаку и бросил к ногам хозяйки, рассказали в программе Новости «24 часа» на сТВ. Причина – два задушенных гуся. От еще одной неслыханной жестокости содрогнулся Борисов. Хозяин отрезал собаке уши. Один из последних случаев: в Гомеле появился тот, кто калечит и убивает котов. Их находят повешенными на детской площадке, у многих нет ушей, хвостов, перебит позвоночник. По новому закону привлечь к ответственности могут даже за угрозу жизни и здоровью животного.

Лишение свободы для живодёров до 3 лет! Новый закон об обращении с животными – что изменится?-2

Клетка метр на метр. Частный питомник под Кореличами. Здесь содержалось более 100 собак. Волонтеры их заберут, но через время животных вернут владельцам. Они наказания не понесут.

Лишение свободы для живодёров до 3 лет! Новый закон об обращении с животными – что изменится?-4

А это уже Минск. Лабрадора закроют на балконе в жару без еды и воды на несколько дней. Раньше в этом не было состава преступления. С новым законом, который вступит в силу с 2025 года, к ответственности будут привлекать не только, если что-то произойдет – достаточно угрозы жизни.

Лишение свободы для живодёров до 3 лет! Новый закон об обращении с животными – что изменится?-6

Вероника Десковец, председатель общественного объединения защиты животных:
Если мы говорим про выпавших котов, это больше безалаберное отношение, какая-то самоуверенность, что мой кот этого не сделает. Собаки, попавшие под машину, люди просто отпускают, пускай гуляет, погуляет – вернется. Много случаев, когда не вернется.

Лишение свободы для живодёров до 3 лет! Новый закон об обращении с животными – что изменится?-8

Прописаны и требования к содержанию животных в приютах. В числе прочего заводчиков обяжут чипировать четвероногих приятелей, это делается, чтобы братьев наших меньших не смогли выкинуть на улицу и остаться незамеченными. Правда, пока эта обязанность закреплена только за владельцами питомников, для остальных утвердили право. Есть и другие пункты. Например, владельцы особо опасных пород должны будут проходить курсы и получать специальное удостоверение.

Лишение свободы для живодёров до 3 лет! Новый закон об обращении с животными – что изменится?-10

Михаил Антоненко, старший инспектор по особым поручениям главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:
Также в данном законе новая норма – это возможность ограничения права собственности на владение животным, если владелец будет нарушать обращение с данным животным. Если говорить про динамику, то, естественно, она снижается ежегодно, потому что органами внутренних дел принимаются меры по взаимодействию с защитными организациями, также мы проводим совместные рейды.

Подробности в видео.

# Человек и животные # Домашние животные

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