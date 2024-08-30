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В Минске подвели итоги благотворительного проекта «Соберём портфель вместе»

30 августа 2024 17:10
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Уже 2 сентября за парты сядут более миллиона юных белорусов. Чтобы для каждого этот день стал по-настоящему праздничным, в преддверии нового учебного года Белорусский союз женщин провел благотворительный марафон «Соберем портфель вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги благотворительного проекта «Соберём портфель вместе»-2
В Минске подвели итоги благотворительного проекта «Соберём портфель вместе»-3

По всей стране были установлены специальные контейнеры, чтобы каждый мог оказать посильную поддержку детям и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Канцелярия, одежда, обувь – неравнодушные белорусы собирали все, что может пригодиться школьникам. Ведь в таком деле не бывает маленькой помощи. А 30 августа в столичном парке Горького подвели итоги проекта. Для юных гостей организовали насыщенную праздничную программу. Мастер-классы, фотозоны, дегустацию сладостей и множество сюрпризов. Развернулись также интерактивные площадки МЧС и МВД, где детям напомнили правила безопасного поведения. Яркий праздник стал отправной точкой в новый учебный год и настоящим подарком для школьников.

В Минске подвели итоги благотворительного проекта «Соберём портфель вместе»-5

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Ребенок должен понимать, что он идет в школу, это должно быть для него радостью, и он не должен ничем отличаться от остальных детей. Поэтому хочется, чтобы каждый получил красивую тетрадку, чтобы у него были красивые карандаши, чтобы были яркие рюкзаки. И, собственно, вся общественность подключается к тому, чтобы это было именно так. 
 

В Минске подвели итоги благотворительного проекта «Соберём портфель вместе»-7

Спасибо большое Белорусскому союзу женщин, который предоставил нам такую возможность посетить такое мероприятие. Приехать в Минск, привезти детей в парк, отдохнуть перед началом учебного года – это прекрасная возможность. 

В Минске подвели итоги благотворительного проекта «Соберём портфель вместе»-9

Любая помощь в такой семье, как наша, она значимая. Копейка рубль держит. У нас есть такой принцип в нашей семье. Мы очень все бережем, ценим. Поэтому если где-то ты получаешь какие-то там канцелярские те же принадлежности, то освобождается ресурс элементарно для того, чтобы отправить ребенка в бассейн.

К слову, акция Белорусского союза женщин охватила 20 тысяч семей по всей стране и более 50 тысяч детей, которые в 2024 году отправятся в школу с новыми учебными принадлежностями.

# Благотворительная акция # Ольга Шпилевская

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