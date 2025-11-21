В Минске с начала 2025-го построили более 470 тыс. квадратов жилья

Минск занимает лидирующие позиции по вводу жилья. Его доля – более 14 % от общереспубликанского объема, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала 2025 года в столице построено свыше 470 тысяч квадратов. Приоритет – нуждающимся в улучшении жилищных условий. Ключи от новых квартир получили более тысячи многодетных семей. Продолжается строительство в границах улиц Шаранговича, Горецкого, на Логойском тракте, а также в поселке Солнечном и в городе-спутнике Смолевичи.

В этом году градостроительные акценты смещаются в Советский район – около 20 домов возводятся в северной части столицы на берегу Цнянского водохранилища. А в Октбрьском районе завершается строительство микрорайона «Минск-Мир» – в этом году здесь планируют открыть две поликлиники: взрослую и детскую.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Завершается благоустройство третьей очереди парка Уго Чавеса. Также до конца текущего года планируется завершить строительно-монтажные работы по ФОКу, там же, по улице Казимировской. В декабре подлежит вводу в эксплуатацию детский сад в границах улиц Таежная, Ключевая. В соответствии с распоряжением главы государства, подписанным, введется проектирование застройки микрорайона Зеленый Бор. В данном микрорайоне планируется построить более 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

В Минске в 2025 году планируют построить 710 тысяч квадратных метров жилья. Из них 85 тысяч для граждан состоящих на учете нуждающихся.