Дни Псковской области проходят в Витебске – что в программе

К теме Союзного государства, в основе которого и политическая воля лидеров, и беспрецедентный уровень торгово-экономического сотрудничества, и человеческие контакты, и тесные межрегиональные связи. В Витебске проходят Дни Псковской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальную делегацию из соседнего российского региона возглавил губернатор Михаил Ведерников. Программа насыщенная – деловые встречи, а также торжественные и памятные мероприятия.

Сегодня, 21 ноября, к Вечному огню в Мемориальном комплексе в честь советских воинов-освободителей на площади Победы легли алые гвоздики. Жители двух регионов в годы Великой Отечественной войны бок о бок сражались за свободу и мирное небо.

В деловой программе серия круглых столов. Это возможность для экспертов двух регионов обсудить актуальные вопросы в сферах образования, молодежной политики, туризма и сохранения исторической памяти. Ключевым событием стало заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области. Итог дня – внушительный пакет соглашений, направленных на расширение взаимовыгодного партнерства. Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Псковская область точно может нас удивить своим развитием туристического потенциала, потому что очень нестандартные подходы, очень яркие подходы и очень эффективные. Методы, которые используются, – это та практика, которая приносит дивиденды, в широком смысле этого слова, для Псковщины и, конечно, нам есть чему поучиться, мы можем что предложить.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области:

Чувствуем важность взаимодействия с Республикой Беларусь. С удовольствием хочу отметить, что в 2024 году товарооборот вырос на четверть, составил порядка 10 миллиардов российских рублей, и такая динамика хорошая в 2025 году тоже сохраняется.

Сегодня же в Витебске прошла выставка-ярмарка. Фаршированные улитки, эксклюзивное варенье из шишек и даже лисичек, а также старинные русские напитки: сбитень и иван-чай – псковские производители готовы предложить белорусскому рынку как качественную классику, так и уникальные товары с пометкой «Сделано в Псковской области».

Виктория Гаврилова, заместитель директора предприятия по производству хлебобулочных изделий (Россия):

Мы печем в ремесленной печи, на камнях, вытягиваем деревянной лопатой его оттуда, как бабушка утром чугунок вытягивала, так и мы это делаем. Всегда с любовью. Это самый вкусный и лучший хлеб.