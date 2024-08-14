В Заводском районе Минска проходит масштабное благоустройство

Обновление жилфонда, создание безбарьерной среды и озеленение. В Заводском районе проходит масштабное благоустройство, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, за этот год уже капитально отремонтировали 55 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. Это треть от запланированного. А в 2025 капитально отремонтируют около 170 тысяч квадратных метров многоэтажек. Большинство зданий находятся на улице Плеханова. Особый акцент на озеленение территории. Только за 2024 год в Заводском районе высажено более 2 тысяч деревьев и 15 тысяч кустарников. Такой же объем выполнят и осенью. Кроме того, планируется открытие новых экотроп.

Инна Гайдук, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:

Мы планируем продлить экотропу по улице Уборевича к зоопарку. Вместе с тем мы планируем выполнить устройство дополнительной экотропы, которая будет называться «Красная Слобода» и будет расположена за Академией авиации. Это микрорайон Чижовка.