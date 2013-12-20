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В Минске с 20 декабря в Беловежскую пущу можно будет добираться на праздничном вагоне

20 декабря 2013 09:33
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Новости Беларуси. На праздничном вагоне в поместье Деда Мороза! Он начнет курсировать уже сегодня. А совершать новогодние путешествия в Беловежскую пущу можно будет вплоть до 11-го января. Отправление - из Минска в Брест ежедневно. В городе над Бугом туристов встретит комфортабельный автобус, который и доставит гостей к сказочному персонажу.

Помимо красот национального парка и резиденции белорусского Деда Мороза на месте можно будет увидеть домик Снегурочки, музей подарков, ветряную мельницу, волшебный колодец, совершить прогулку к одной из самых высоких новогодних елей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беловежская пуща

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