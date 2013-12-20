В Минске с 20 декабря в Беловежскую пущу можно будет добираться на праздничном вагоне

Новости Беларуси. На праздничном вагоне в поместье Деда Мороза! Он начнет курсировать уже сегодня. А совершать новогодние путешествия в Беловежскую пущу можно будет вплоть до 11-го января. Отправление - из Минска в Брест ежедневно. В городе над Бугом туристов встретит комфортабельный автобус, который и доставит гостей к сказочному персонажу.

Помимо красот национального парка и резиденции белорусского Деда Мороза на месте можно будет увидеть домик Снегурочки, музей подарков, ветряную мельницу, волшебный колодец, совершить прогулку к одной из самых высоких новогодних елей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.