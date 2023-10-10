В Минске проведут выставку-ярмарку LADY Expo. Расскажут о моде, красоте и эстетике женщинам

Дмитрий Потапович, ведущий:

Мужчины, мальчики, парни, у меня есть новость для вас. Итак, если совсем скоро девушки ваши дорогие не вернутся вечером после работы домой, то есть определенное событие, которое привлекло их внимание. Итак, с 11 по 13 октября Национальный выставочный центр «БелЭкспо» организует международную выставку-ярмарку товаров и услуг для женщин LADY Expo. Юлия Самусенко, ведущая:

Это главная площадка для премьер в сфере красоты и здоровья, пространство для профессионального диалога между производителями и дистрибьюторами, владельцами бизнесов и специалистами отрасли. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Красовская, заведующий сектором научно-промышленных проектов государственного предприятия «БелЭкспо». Кто стал организатором этого женского мероприятия? Юлия Самусенко:

Кто стал организатором этого замечательного женского мероприятия?

Ольга Красовская, заведующий сектором научно-промышленных проектов государственного предприятия «БелЭкспо»:

Организатором данной выставки выступаем мы – государственное предприятие «БелЭкспо», нашим соорганизатором стало общественное объединение «Белорусский союз женщин». Когда мы готовили концепцию данной выставки, невозможно было представить какую-то иною организацию, которая бы так гармонично вписалась в нашу концепцию и в наши деловые мероприятии, как Белорусский союз женщин. Это самая, скажем так, масштабная организация в Беларуси, которая занимается и благотворительной, образовательной, гуманитарной деятельностью. Поэтому «БелЭкспо» как ведущее предприятие выставочное и БСЖ как женская основная организация занялись вот этим проектом. Какие мероприятия запланированы? Ольга Бурлакова, ведущая:

Целых три дня вы будете удивлять женщин 11, 12, 13 октября. Какие мероприятия запланированы, чем заинтригуем, чтобы всем захотелось посетить? Ольга Красовская:

Мы постарались в тематических наших направлениях полностью раскрыть все желания и потребности наших женщин. В моде, в красоте, в образовании, в эстетике, в медицине, поэтому и наши деловые мероприятия были направлены на то, чтобы женщинам было интересно посетить, чтобы можно было найти хорошую причину вечером посетить нашу выставку, освободиться от каких-то домашних дел, возможно, кому-то отпроситься с работы. Ольга Бурлакова:

Кто ни разу не был на подобном мероприятии, как это происходит? Что мы увидим?

Ольга Красовская:

Выставочная экспозиция действительно состоит из определенных стендов, на которых белорусские предприятия, предприятия из России, а также из Кореи представят свои услуги, новые разработки на своих стендах, где можно будет каждому посетителю попробовать на себе, возможно, взять какие-то пробники, чтобы дома почувствовать. Также наши экспоненты будут на своих стендах делать различные розыгрыши, демонстрации. На данный момент даже у нас в социальных сетях идет розыгрыш вместе с нашим, скажем так, партнером, то есть там можно выиграть определенные сертификаты, потом их потратить на себя. Также у нас есть розыгрыш мероприятий, которые пройдут уже после нашей выставки, но при этом продлить свое довольствие от выставки можно будет еще в другие месяцы. Кто станет участниками, партнерами этой выставки? Юлия Самусенко:

Кто станет участниками, партнерами этой выставки? Какие сферы мы там сможем увидеть? Ольга Красовская:

Это будут представители от различных клиник, которые расскажут про эстетическую медицину, косметологию, бьюти-индустрию. Также у нас участвуют белорусские дизайнеры. То есть на сцене белорусские дизайнеры показывают свои новые модели, которые также можно будет приобрести на нашей выставке, потому что эта выставка является ярмаркой. Ольга Бурлакова:

Что касается культурной программы, наверняка, она тоже будет такая для женщин, то что любят женщины. Чего хотят женщины?

Ольга Красовская:

В первый день у нас пройдет церемония торжественного открытия в 12 часов. Это только начинает нашу программу. Затем пройдет форум женского лидерства карьерных возможностей, где наши спикеры расскажут, как открыть свой бизнес, как не наступать на какие-то грабли, которые они ощутили на своей структуре. Хедлайнером нашего женского форума станет Эвелин Обейд Юссеф. Она расскажет о секретах своего успеха. Она и блогер, и дизайнер. И прекрасная женщина. Она когда-то была в 1999 году мисс Сирии, насколько я помню. То есть она именно поделится своими секретами успеха. Будет Любовь Яковина, которая расскажет и поделится своими секретами, расскажет о правилах ведения бизнеса, как стать успешной женщиной. Поэтому я приглашаю всех женщин, которые только планируют или только стремятся, читают, возможно, какие-то блоги, как стать успешной, чтобы в течение нескольких часов уже для себя какие-то правила выработать. Дмитрий Потапович:

В чем изюминка? Что ждет участниц? Ольга Красовская:

Данный проект проедет во второй день нашей выставки. Это наши стилисты и визажисты буквально в течение нескольких часов изменят образы девушек, которые будут выбраны на выставке. То есть это будут девушки разных возрастов, различных комплекций. И наши посетители могут принять участие совершенно неожиданно для себя. Но и также выработать определенные правила, как выглядеть красиво, как можно поменяться буквально за несколько часов.