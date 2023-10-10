В каком возрасте стоит покупать ребёнку первый телефон? Советы психолога
Социальные сети, смартфоны и другие гаджеты прочно вошли в жизнь как взрослых, так и детей. «На, поиграй!», – говорят родители малышу, протягивая телефон, чтобы ребенок успокоился. Метод рабочий, но кратковременный. Вскоре дети начинают капризничать и просят купить уже свой собственный девайс.
Людмила Кулеш, мама:
Мы первый сенсорный телефон старшему купили где-то в лет, наверное, 5-6. Купили самый обычный, без интернета. Попробовали интернет подключить, начались какие-то истерики, плохо начал спать.
Покупать или нет? Вот в чем вопрос.
Виктория Протас, психолог:
Как можно дольше не покупать. Не нужно покупать ребенку телефон в детский сад. Если вы можете максимально дотянуть до 2 класса, замените ему телефон на умные часы.
Людмила Кулеш:
Я думаю, с лет 7-8 и то ограничение на интернет, на улице чтобы интернета не было вообще, потому что я вижу, как дети переходят дорогу в телефонах, в наушниках – страшно.
Чтобы ребенок максимально насладился детством, общением с друзьям и правильно развивался, нужно ограничивать его время пользования смартфоном.
Людмила Кулеш:
Мы спокойно об этом разговариваем и стараемся не забирать резко, потому что если даешь телефон и резко забираешь, то это слезы, психи, истерики. Когда я даю телефон, я с ним проговариваю: у тебя есть ровно час, будильник могу поставить, музыка играет, он уже знает, что все его время вышло. Он мне спокойно отдает телефон, только так.
Виктория Протас:
Если мы столкнулись с такой проблемой, что у ребенка есть зависимость уже от гаджета, мы включаем такую систему – называется «контракт с ребенком», где прописаны пункты: сколько по времени мы будем пользоваться этим гаджетом? И мы проговариваем, что у нас есть система просмотра той истории, которую смотрит ребенок. Это проговаривается. Ставим подпись ребенка, родительскую подпись. Если ребенок превысил лимит временной в гаджете, мы выключаем гаджет.
Перенесите виртуальные игры в реальность. Чтобы мотивировать детей на активный досуг, нужно и самим стать примером увлеченности и активности. Электронные устройства влияют не только на детскую психику, но и на физическое здоровье.
Дарья Гривицкая, офтальмолог:
Сейчас близорукость – это одна из самых распространенных заболеваний. Детям до 2 лет не рекомендуется вообще проводить ни сколько времени за различными гаджетами, телефонами, планшетами, а детям от 2 до 5 лет рекомендуется не более часа. Чем меньше – тем лучше. А детям от 5 до 10 можно где-то около полутора часов.
Универсальное упражнение для глаз «метка на стекле».
Дарья Гривицкая:
Человек становится перед окном, а на уровне глаз на окошко можно наклеить любую метку. Человек смотрит на эту метку, считает, например, до 10, а потом переводит взгляд далеко-далеко. Любая нагрузка лежа должна быть исключена: лежа читать, в телефоне лежа.
И помните, что не нужно пользоваться телефоном за пару часов до сна. А о готовности ребенка к покупке первого телефона судить могут только его родители, ориентируясь на ситуацию в семье и потребности детей.