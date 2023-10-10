В каком возрасте стоит покупать ребёнку первый телефон? Советы психолога

Социальные сети, смартфоны и другие гаджеты прочно вошли в жизнь как взрослых, так и детей. «На, поиграй!», – говорят родители малышу, протягивая телефон, чтобы ребенок успокоился. Метод рабочий, но кратковременный. Вскоре дети начинают капризничать и просят купить уже свой собственный девайс.

Виктория Протас, психолог:

Как можно дольше не покупать. Не нужно покупать ребенку телефон в детский сад. Если вы можете максимально дотянуть до 2 класса, замените ему телефон на умные часы.

Людмила Кулеш:

Я думаю, с лет 7-8 и то ограничение на интернет, на улице чтобы интернета не было вообще, потому что я вижу, как дети переходят дорогу в телефонах, в наушниках – страшно.

Чтобы ребенок максимально насладился детством, общением с друзьям и правильно развивался, нужно ограничивать его время пользования смартфоном.

Людмила Кулеш:

Мы спокойно об этом разговариваем и стараемся не забирать резко, потому что если даешь телефон и резко забираешь, то это слезы, психи, истерики. Когда я даю телефон, я с ним проговариваю: у тебя есть ровно час, будильник могу поставить, музыка играет, он уже знает, что все его время вышло. Он мне спокойно отдает телефон, только так.

Виктория Протас:

Если мы столкнулись с такой проблемой, что у ребенка есть зависимость уже от гаджета, мы включаем такую систему – называется «контракт с ребенком», где прописаны пункты: сколько по времени мы будем пользоваться этим гаджетом? И мы проговариваем, что у нас есть система просмотра той истории, которую смотрит ребенок. Это проговаривается. Ставим подпись ребенка, родительскую подпись. Если ребенок превысил лимит временной в гаджете, мы выключаем гаджет.