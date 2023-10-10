В «медицинском городке» Бреста открыли обновлённый магазин и кафе

Новости Беларуси. С заботой о людях. В Бресте открыли обновленный магазин и кафе. Расположились объекты в «медицинском городке» – это условное название района, где сосредоточены шесть крупнейших в регионе областных больниц и диспансеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у врачей и тысяч пациентов в шаговой доступности магазин с широким ассортиментом свежих овощей и фруктов, а также кафе с быстрой подачей. Здание пустовало 8 лет, прежде чем здесь решили создать точку общепита. Жильцы и пациенты неоднократно просили о развитии инфраструктуры, и их услышали.

Очень хорошо, очень. Нравится.

Целый городок, туда, в сторону, такой жилой массив. Здесь больше ничего нет. Поэтому для нас это как воздух.

Леонид Я нкович, председатель правления Б рестского облпотребсоюза: Творить добро на радость людям. Поэтому нет выше оценки, чем то, что ты делаешь.

Андрей Филанович, глава администрации Московского района Бреста:

Необходимо дальше развивать, потому что действительно здесь узковатый проезд и парковочных мест недостаточно. Но в связи со строительством хирургического корпуса эти вопросы будут решаться.

На этом развитие района не остановится. Здесь строят жилье для медиков, а в Брестской областной клинической больнице возводят новый хирургический комплекс.