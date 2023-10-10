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В «медицинском городке» Бреста открыли обновлённый магазин и кафе

10 октября 2023 11:43
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Новости Беларуси. С заботой о людях. В Бресте открыли обновленный магазин и кафе. Расположились объекты в «медицинском городке» – это условное название района, где сосредоточены шесть крупнейших в регионе областных больниц и диспансеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «медицинском городке» Бреста открыли обновлённый магазин и кафе-1

Теперь у врачей и тысяч пациентов в шаговой доступности магазин с широким ассортиментом свежих овощей и фруктов, а также кафе с быстрой подачей. Здание пустовало 8 лет, прежде чем здесь решили создать точку общепита. Жильцы и пациенты неоднократно просили о развитии инфраструктуры, и их услышали.

В «медицинском городке» Бреста открыли обновлённый магазин и кафе-4

Очень хорошо, очень. Нравится.

В «медицинском городке» Бреста открыли обновлённый магазин и кафе-7

Целый городок, туда, в сторону, такой жилой массив. Здесь больше ничего нет. Поэтому для нас это как воздух.

В «медицинском городке» Бреста открыли обновлённый магазин и кафе-10

Леонид Янкович, председатель правления Брестского облпотребсоюза:
Творить добро на радость людям. Поэтому нет выше оценки, чем то, что ты делаешь.

В «медицинском городке» Бреста открыли обновлённый магазин и кафе-13

Андрей Филанович, глава администрации Московского района Бреста:
Необходимо дальше развивать, потому что действительно здесь узковатый проезд и парковочных мест недостаточно. Но в связи со строительством хирургического корпуса эти вопросы будут решаться.

На этом развитие района не остановится. Здесь строят жилье для медиков, а в Брестской областной клинической больнице возводят новый хирургический комплекс.

# Социальная инфраструктура # общество # Леонид Янкович # Андрей Филанович # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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