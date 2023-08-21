На старте электоральной гонки. Белорусское гражданское общество уже готово к этому? Анонс ток-шоу «По существу»

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? И чего ждать от модернизации государственной архитектуры?

Ответы не только на эти вопросы вместе с экспертами будем искать в вечернем прайм-тайм на площадке ток-шоу «По существу». Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. Сегодня, 21 августа, в 18:30 будем говорить по существу.