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На старте электоральной гонки. Белорусское гражданское общество уже готово к этому? Анонс ток-шоу «По существу»

21 августа 2023 08:12
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На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? И чего ждать от модернизации государственной архитектуры?

На старте электоральной гонки. Белорусское гражданское общество уже готово к этому? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Ответы не только на эти вопросы вместе с экспертами будем искать в вечернем прайм-тайм на площадке ток-шоу «По существу». Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. Сегодня, 21 августа, в 18:30 будем говорить по существу.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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