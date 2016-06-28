В Минске простились с Ростиславом Янковским и Сергеем Кортесом

Новости Беларуси. В Минске 28 июня простились с двумя великими людьми из мира белорусского искусства: актером Ростиславом Янковским и композитором Сергеем Кортесом. Так случилось, что их не стало в один день.

В последний путь народного артиста СССР Ростислава Янковского провожали со сцены Национального академического драматического театра имени Горького, где актер служил зрителю почти полвека. Герой таких выдающихся кинолент, как «Служили два товарища», «Кортик», «Битва за Москву», «Статский советник» ушел из жизни на 87-ом году.

Александр Карпов, режиссер:

Это актер, все время актер. Он этим живет и до последнего играл. Практически и умер на сцене. Ни одного сезона не пропустил, поэтому он и был народный не просто по номенклатуре звания, а народный, потому что народ ему на сцене верил. Как говорил Станиславский: «Верю!». Я преклоняюсь перед ним.

А в ритуальном зале Республиканского клинического медицинского центра прощались с признанным классиком музыки, бывшим руководителем белорусской оперы Сергеем Кортесом. Автор многих великих произведений, именно благодаря ему весь мир узнал о нашей опере. В последний путь народных артистов проводили близкие, друзья и коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Гайда, народная артистка Беларуси:

Это был замечательный композитор, белорусский композитор. Я его считаю другом. Во-первых, потому что я пела его произведения и даже последнее «Купальскую ночь». Это потеря, безусловно, и для всей Беларуси.

Соседка Сергея Кортеса:

Всегда очень интеллигентный, добрый, улыбчивый. Я всегда его видела с улыбкой. Какого-то такого летящего, а сегодня он лежит печальный. Очень жалко, что ушел такой человек.