Ремонт дороги и пандус для инвалида: какие проблемы решили после звонков на горячую линию ВНС

Новости Беларуси. По следам народного вече. Специалисты продолжают разбираться в проблемах белорусов, которые дозвонились на «горячую» линию V Всебелорусского народного собрания. За два дня форума поступило более 500 обращений, треть из них уже получили разъяснения.

Подышать свежим воздухом и погреться на солнышке – такие обычные летние радости у могилевчанки Татьяны Лукьяновой бывают нечасто. Самостоятельно выйти на улицу женщина не может. Вся ее надежда на сына.

Татьяна Лукьянова, житель Могилева:

Коляски ломаются. Я уже меняла колеса в этой коляске. Хоть и люди помогали выкатывать на улицу. Мечта моя голубая – попасть на улицу самостоятельно и ездить.

После звонка на «горячую» линию Всебелорусского народного собрания в гости к инвалиду-колясочнику приехали специалисты горисполкома. В итоге решили установить в подъезде телескопический пандус. Цена вопроса – около 12 миллионов рублей. Оказывается, все так просто. А, главное, быстро.

Ирина Ходос, главный специалист управления социальной защиты населения Могилевского горисполкома:

Будем пытаться в течение двух недель сделать человеку возможность выезда на улицу.

Татьяна Лукьянова, житель Могилева:

Отреагировали очень быстро, в течение трех дней. И теперь в ближайшем будущем я смогу выбираться на улицу самостоятельно.

А вот жители этой улицы в бобруйском частном секторе даже обсудить с соседями свое обращение не успели. Уже на следующий день после звонка на прямые линии сюда приехала бригада дорожников.

Юрий Коваленко, житель Бобруйска:

После прошлогоднего ливня там полметра, машины уже не могли проехать. Уже люди посыпали сами кто, чем мог, битым кирпичом, землей.

Теперь жители просят отремонтировать и соседние дороги. В районной администрации берут вопрос на карандаш.

Вячеслав Коротченя, первый заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска:

Мы проводим грейдирование проезжих частей в частном секторе. Но необходимо значительное количество денег для выполнения благоустройства либо асфальтирования всего частного сектора. Мы дойдем до этого, но будет занят значительный промежуток времени.

Это не первые результаты работы «горячей» линии Всебелорусского народного собрания. Проблемы многих людей уже сняты. Как, например, здесь, в Бобруйске. А совсем скоро и могилевчанка Татьяна Лукьянова сможет дышать свежим воздухом и греться на солнышке когда захочет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.