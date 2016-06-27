44 единицы техники: 27 июня прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости

Новости Беларуси. На Минском море 27 июня прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости. Всего в воздух взмыли 44 единицы техники: это вертолеты, истребители, штурмовики и военно-транспортные самолеты. Пилоты вместе с российскими коллегами, техника Воздушно-космических сил России также примет участие в параде, отработали строй и дистанцию между эшелонами.

Авиатехника ВВС Беларуси 27 июня летала над морем. Минским. Казалось, наперегонки с чайками. Дистанцию (а это пять километров) воздушные судна прошли за 6,5 минут. Старт дали Ми-2, -8 и -24. Они будут открывать воздушный парад 3 Июля.

Сейчас пролетают вертолеты. Они несут три знамени: флаг Республики Беларусь, знамя Вооруженных Сил страны, знамя Военно-воздушных сил и войск ПВО. Над Минским морем они пролетают на высоте 150 метров. Кстати, на земле движение никто не перекрывал, чтобы каждый желающий мог наблюдать за воздушным действом.

И прохожие действительно были удивлены, то и дело поднимая голову вверх. За вертолетами пошли штурмовики, истребители и военно-транспортные самолеты. Точно по такому же маршруту они полетят в городе. Вместе с нашими летали российские Ка-52, Су-30 и 34.

Александр Карев, заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальник авиации:

Российская самолетная составляющая будет выполнять участие в группе со своего аэродрома – с российской территории. Они отрабатывали группой у себя полеты. Но в общем строю мы сегодня с ними выполняем в первый раз. Расстояние между группами, временной интервал – 30 секунд. То есть очень высокие требования к точности выхода на заданный объект.

За полетами наблюдали военные. Тренировку писали на видео, чтобы потом детально изучать неточности. Основная сложность, говорят пилоты, это держать равнение в эшелонах. При том, что у каждого самолета или вертолета своя скорость. От 60 километров в час – у вертолетов со знаменами, до полутысячи – у истребителей.

Игорь Голуб, заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Основная цель, которую мы ставили перед тренировками, добиться единого слажения и общего боевого порядка. Судя по итогам первой тренировки, эту задачу мы решили. 3 июля мы будем готовы лучшим составом отработать так, как это было: безопасно и красиво.

Сейчас авиатехника, участвующая в параде, находится на аэродроме «Мачулищи». Оттуда будет стартовать и на сам парад. А генеральная тренировка, уже над городом, пройдет 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.