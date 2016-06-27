День Независимости-2016: что увидим нового на военном параде и во сколько будет салют

Новости Беларуси. Минск завершает подготовку к 3 июля. Самые оживленные места города уже украшает праздничное убранство – в цветах национального флага полотна цветников и символичные макеты.

Интересно и то, что в этом году военный парад завершится не традиционным спортивным шествием, а массовым номером с участием вокально-хоровых и хореографических коллективов.

Марианна Николаева, начальник управления искусств Министерства культуры Республики Беларусь:

Общее количество участников составит порядка 800 человек. Парад пройдет у стелы «Минск - город-герой». Там же состоится и красочный, яркий номер. Я думаю этот номер оставит след в сердцах жителей города Минска и наших гостей.

Более 3-х тысяч военнослужащих и около 130 единиц техники. В военном параде по случаю Дня независимости примут участие и российские десантники.

Вторым знаковым мероприятием станет традиционная акция «Споем гимн вместе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Украсит День Независимости праздничный салют. В 11 часов вечера на нескольких площадках Минска раздадутся грандиозные залпы.

Анатолий Грицев, военный комендант Военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Традиционно мы стараемся обновить линейку изделий ежегодно. Цветов будт много, изделия, в основном, многоэффектные. То есть, в начале раскрываютс одним цветом с каким-то эффектом. Потом происходит переход эффекта в другой эффект. Потом ещё третий цвет появляется. То есть, изделия достаточно красочные. Я думаю, всем минчанам и гостям столицы на 9 мая салют понравился. и вот могу сказать, что по красочности он не уступит салюту 9 мая.