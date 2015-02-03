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В Минске простились с первым народным врачом Беларуси, ученым-неврологом Игнатием Антоновым

03 февраля 2015 13:37
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Новости Беларуси. Невосполнимая утрата для белорусской науки. Ушел из жизни выдающийся ученый-невролог Игнатий Антонов, первый народный врач Беларуси, с именем которого связаны крупнейшие отечественные достижения  в области неврологии и нейрохирургии.

Уроженец Витебской области после войны более 35 лет возглавлял Белорусский научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии.

Антонову были присвоены звания почетного гражданина Минска и Витебска. Его заслуги получили широкое признание и в нашей стране, и за рубежом.

Академик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Игнатий Антонов скончался на 93-м году жизни. Соболезнования родным, близким и коллегам ученого выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

3 февраля в Минске прошла церемония прощания с академиком Антоновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Недзьведь, главный научный сотрудник ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»:
Кроме его организационных и научных успехов, он был очень хороший человек, всегда спрашивал, как живем, может, чем-то помочь. Кстати, помог мне с квартирой в свое время. Поэтому для меня сегодняшний день – это очень большая потеря.

Наталья Нечипуренко, заведующая лабораторией ГУ РНПЦ неврологии и нейрохирургии»:
Он всегда был для меня мудрым наставником. Это был человек, который видел горизонты науки и мог увидеть новое, никогда не боялся идти непроторенными научными путями, воспитав огромную плеяду ученых, кандидатов, докторов наук, профессоров и академиков.

# общество # Ученые # Фотофакт

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