Насколько развит в Беларуси свадебный бизнес? Совладелицы праздничного агентства «Happy Day» Анастасия Давыдова и Елена Лагодич в программе «УТРО»

Почему вы решили заниматься свадебным бизнесом и насколько он развит в Беларуси?

Анастасия Давыдова, совладелица праздничного агентства «Happy Day»:

Первое, что хотелось бы отметить, - мы исключение из всех правил, поскольку все дружим с первого класса. Уже как 20 лет. И женская дружба, и партнёрский бизнес. Почему именно свадьба? День рождения, юбилеи, новый год… Это всё всегда меняется. Но свадьба - это именно тот праздник, который нужно сделать идеальным. Подойти к нему очень качественно. И в первую очередь, этим должны заниматься профессионалы. Поэтому мы решили создавать новые семьи, новые истории, которые будут счастливыми. Не зря ведь мы праздничное агентство «Happy Day» - счастливое агентство для счастливых людей!

Февраль. Это время - когда люди уже задумываются о свадьбах? Когда - самый сезон?

Елена Лагодич, совладелица праздничного агентства «Happy Day»:

Начало января считается открытием сезона. Люди начинают планировать свою свадьбу, бронировать летние даты. Но вообще - май и октябрь. Сезон свадеб - это лето. Зимой тоже, конечно, есть свадьбы. Интересные. Колоритные. Но это несколько другая специфика.

Агентство «Happy Day» открыло школу свадебного бизнеса. Что это за школа такая?

Елена Лагодич, совладелица праздничного агентства «Happy Day»:

Мы пришли к тому, чтобы открыть свою школу, два года назад. Мы поняли, что у нас очень много опыта для того, чтобы делиться им с другими девочками. Беларусь развивается, рынок очень сырой. Мы решили сделать это не с точки зрения ведения бизнеса, а с точки зрения передачи своего опыта: рассказать то, как это должно происходить на профессиональном уровне. Два года назад мы запустили свой первый курс. На сегодняшний день у нас более 30 учеников по всей Беларуси. Основная задача: чтобы это была профессия, а не хобби.

Анастасия Давыдова, совладелица праздничного агентства «Happy Day»:

В первую очередь это должен быть праздник. Не только для жениха и невесты, но и для гостей. Все должны наслаждаться этим мероприятием. Запомнить его в первую очередь. А не бегать и думать о том, хватает ли бутербродов, алкоголя…

Давайте поговорим с вами о свадебных трендах. Что нынче модно? На что сейчас спрос?

Елена Лагодич, совладелица праздничного агентства «Happy Day»:

Сейчас очень модно что-то подглядывать у Европы и проводить чисто европейские классические свадьбы. Это наше основное направление. Это хороший европейский банкет. Церемония, когда папа ведёт невесту - очень трогательный, душевный момент. Очень много флористики. Красивый текстиль. Хорошее обслуживание. Люди стремятся к этому. Чтобы сделать из этого такой запоминающийся день.

Анастасия Давыдова, совладелица праздничного агентства «Happy Day»:

Что такое мода? Мы за кем-то следим и кто-то всё равно диктует эту моду. Мы тоже можем быть теми людьми, которые её диктуют. Если мы видим пару, и из её особенностей творим какую-то историю, - это и есть мода.