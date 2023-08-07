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В Минске увеличили количество автобусов и троллейбусов на время проведения II Игр стран СНГ

07 августа 2023 13:32
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Новости Беларуси. Во время проведения II Игр стран СНГ в Минске увеличили количество подвижного состава общественного транспорта, а также дополнительно разработали около 80 схем дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это было сделано для удобства болельщиков, жителей и гостей столицы.

В Минске увеличили количество автобусов и троллейбусов на время проведения II Игр стран СНГ-1

Кроме того, для обеспечения безопасного передвижения автобусов со спортсменами маршруты контролируют ГАИ. К слову, в ближайшей перспективе в городское сообщение столицы будет внесено несколько коррективов. После строительства развязки Минск-Южный продлят маршруты автобусов номер 4, 4д, 111 и 100. А для строящегося жилого комплекса «Северный берег» закупят большое количество электробусов.

В Минске увеличили количество автобусов и троллейбусов на время проведения II Игр стран СНГ-4

Юрий Супранович, директор КУП «Столичный транспорт и связь»:
Что касается развития электротранспорта, здесь также следует отметить, что мы будем предлагать развивать и приобретать троллейбусы с автономным увеличенным ходом. У нас есть обратная связь, есть чат-бот, который позволяет получать обратную связь с населением. Мы встречаемся комиссионно. Пассажиры всегда могут рассчитывать, что их услышат. Отреагировать стараемся максимально быстро.

В Минске увеличили количество автобусов и троллейбусов на время проведения II Игр стран СНГ-7

Ежедневно в столице услугами общественного транспорта пользуются свыше полутора миллионов пассажиров. Курсирует более 310 городских маршрутов, в том числе почти 210 автобусных и около 60 троллейбусных.

# Общественный транспорт # общество # Юрий Супранович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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