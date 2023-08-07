В Минске увеличили количество автобусов и троллейбусов на время проведения II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Во время проведения II Игр стран СНГ в Минске увеличили количество подвижного состава общественного транспорта, а также дополнительно разработали около 80 схем дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это было сделано для удобства болельщиков, жителей и гостей столицы.

Кроме того, для обеспечения безопасного передвижения автобусов со спортсменами маршруты контролируют ГАИ. К слову, в ближайшей перспективе в городское сообщение столицы будет внесено несколько коррективов. После строительства развязки Минск-Южный продлят маршруты автобусов номер 4, 4д, 111 и 100. А для строящегося жилого комплекса «Северный берег» закупят большое количество электробусов.

Юрий Супранович, директор КУП «Столичный транспорт и связь»:

Что касается развития электротранспорта, здесь также следует отметить, что мы будем предлагать развивать и приобретать троллейбусы с автономным увеличенным ходом. У нас есть обратная связь, есть чат-бот, который позволяет получать обратную связь с населением. Мы встречаемся комиссионно. Пассажиры всегда могут рассчитывать, что их услышат. Отреагировать стараемся максимально быстро.