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Убрано более 185 тыс. га зерновых. Познакомились с героями жатвы в Минской области

07 августа 2023 13:31
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Новости Беларуси. Аграрии центрального региона убрали более 185 тысяч гектаров с зерновыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 45 % от плана. В закрома отправили почти 670 тысяч тонн. А в восьми районах уже полностью убран рапс. К южным аграриям подтягиваются северные. Кстати, продолжают в районах появляться и свои лидеры.

Кто они, герои жатвы – материал Влады Родовской.

Убрано более 185 тыс. га зерновых. Познакомились с героями жатвы в Минской области-1

Влада Родовская, корреспондент:
На полях центрального региона жатва в самом разгаре. На хлебной ниве трудятся 800 экипажей комбайнов. Уже есть лидеры. Клецкий район также может похвастаться своими передовиками.

Убрано более 185 тыс. га зерновых. Познакомились с героями жатвы в Минской области-4

Сельхозпредприятие «Племенной завод Красная Звезда». Знакомьтесь, это механизатор Виктор Новик. И серьезный повод для пятиминутных торжеств прямо в поле – опытный комбайнер стал тысячником. Улыбается, конечно, не первая такая награда, но каждый раз приятные эмоции.

Убрано более 185 тыс. га зерновых. Познакомились с героями жатвы в Минской области-7

Виктор Новик, механизатор сельхозпредприятия «Племенной завод Красная Звезда»:
Дух соревнования присутствует. Можно чуть пораньше встать, чтобы первым прийти. Хороший урожай зависит не совсем от того, что комбайнер убирает, а от того, кто вырастил урожай, посеял, подготовил. Вот от этого зависит урожай. А уборка уже, конечно, результат всего процесса.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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