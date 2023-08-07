Убрано более 185 тыс. га зерновых. Познакомились с героями жатвы в Минской области
Новости Беларуси. Аграрии центрального региона убрали более 185 тысяч гектаров с зерновыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 45 % от плана. В закрома отправили почти 670 тысяч тонн. А в восьми районах уже полностью убран рапс. К южным аграриям подтягиваются северные. Кстати, продолжают в районах появляться и свои лидеры.
Кто они, герои жатвы – материал Влады Родовской.
Влада Родовская, корреспондент:
На полях центрального региона жатва в самом разгаре. На хлебной ниве трудятся 800 экипажей комбайнов. Уже есть лидеры. Клецкий район также может похвастаться своими передовиками.
Сельхозпредприятие «Племенной завод Красная Звезда». Знакомьтесь, это механизатор Виктор Новик. И серьезный повод для пятиминутных торжеств прямо в поле – опытный комбайнер стал тысячником. Улыбается, конечно, не первая такая награда, но каждый раз приятные эмоции.
Виктор Новик, механизатор сельхозпредприятия «Племенной завод Красная Звезда»:
Дух соревнования присутствует. Можно чуть пораньше встать, чтобы первым прийти. Хороший урожай зависит не совсем от того, что комбайнер убирает, а от того, кто вырастил урожай, посеял, подготовил. Вот от этого зависит урожай. А уборка уже, конечно, результат всего процесса.
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