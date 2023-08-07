Убрано более 185 тыс. га зерновых. Познакомились с героями жатвы в Минской области

Новости Беларуси. Аграрии центрального региона убрали более 185 тысяч гектаров с зерновыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 45 % от плана. В закрома отправили почти 670 тысяч тонн. А в восьми районах уже полностью убран рапс. К южным аграриям подтягиваются северные. Кстати, продолжают в районах появляться и свои лидеры. Кто они, герои жатвы – материал Влады Родовской.

Влада Родовская, корреспондент:

На полях центрального региона жатва в самом разгаре. На хлебной ниве трудятся 800 экипажей комбайнов. Уже есть лидеры. Клецкий район также может похвастаться своими передовиками.

Сельхозпредприятие «Племенной завод Красная Звезда». Знакомьтесь, это механизатор Виктор Новик. И серьезный повод для пятиминутных торжеств прямо в поле – опытный комбайнер стал тысячником. Улыбается, конечно, не первая такая награда, но каждый раз приятные эмоции.