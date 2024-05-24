В Минске завершён ремонт путепровода на улице Чкалова

Мост по улице Чкалова в Минске обновлен, и движение по нему открыто. Строители разобрали путепровод до основания и полностью реконструировали в строго заданные сроки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По две полосы в обе стороны, качественное асфальтовое полотно и уникальные элементы конструкции. На этом дорожном объекте применили стальные балки для перекрытия. Это увеличивает допустимую нагрузку и износостойкость. Также для контроля состояния путепровода опоры оснащены специальными датчиками.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Мы сейчас находимся на финальной стадии – пуск движения и демонтаж временной схемы движения транспорта. Установлены датчики контроля состояния, которые мы сейчас всюду устанавливаем для дальнейшей эксплуатации. Выполнены замены всего наружного освещения, тротуарная зона. И как конструктив добавлена центральной разделительная полоса, само собой подразумевается, что она обеспечит дополнительную безопасность дорожного движения.

Гарантия на этот объект стандартная, 50 лет. Кроме путепровода, на Чкалова параллельно ведется ремонт мостов на улице Долгобродской и проспекте Жукова. Отреставрировать и сдать в эксплуатацию их планируют до конца года.