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Особое внимание историко-культурным объектам и памятным местам: 21 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник

20 апреля 2018 15:30
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Новости Беларуси. 21 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особое внимание историко-культурным объектам и памятным местам: 21 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник -1

Традиционно все организации и предприятия приводят в порядок окружающую территорию. В Год малой родины в регионе уделят особое внимание историко-культурным объектам, памятным местам и озеленению. Впрочем, каждый регион и каждый человек определяет для себя сам план «чистой» работы. В Любани, например, участие в субботнике уже готовы принять более тысячи человек.

Особое внимание историко-культурным объектам и памятным местам: 21 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник -3

Александр Малашук, начальник Любанской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: Планируется уборка общественных территорий, посадка деревьев, уборка дворовых территорий. Посадка леса будет производиться. В текущем году много было вырублений, и Минский областной комитет решил принять участие. Вырученные деньги будут переданы в детский дом инвалидов, который находится на территории Любанского района.

Особое внимание историко-культурным объектам и памятным местам: 21 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник -5


В других районах часть заработанных денег пойдет на благоустройство населенных пунктов, мест боевой и воинской славы, подготовку детских площадок к сезону летнего отдыха.

Особое внимание историко-культурным объектам и памятным местам: 21 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник -7

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт

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