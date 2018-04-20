Особое внимание историко-культурным объектам и памятным местам: 21 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник

Традиционно все организации и предприятия приводят в порядок окружающую территорию. В Год малой родины в регионе уделят особое внимание историко-культурным объектам, памятным местам и озеленению. Впрочем, каждый регион и каждый человек определяет для себя сам план «чистой» работы. В Любани, например, участие в субботнике уже готовы принять более тысячи человек.