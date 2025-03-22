В Минске прошёл показ спектакля «Хатыня»

Сегодня 82-я годовщина Хатынской трагедии – собирательный образ и символ памяти о бесчеловечных преступлениях фашистов на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Памяти погибших жителей всех сожженных деревень посвятили 22 марта показ спектакля на сцене Республиканского театра белорусской драматургии.

Спектакль «Хатыня», а именно так называли свою деревню ее жители – работа молодого режиссера Александра Бородко. Постановка рассказывает не только о мартовской трагедии 1943-го, но и событиях, которые ей предшествовали. Зрители видят, какой была мирная жизнь сельчан и как в один момент ее перечеркнула война. В ней даже сама природа говорит, что грядет большая беда.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»: Этот спектакль, я уверен, будет очень мощным способом воздействия на души людей, на их сердца для того, чтобы осознать, прочувствовать, пережить не только умом, но и душой Хатынскую трагедию.

Анастасия Тарас, член партии «Белая Русь»:

Считаю, что культура – это прекрасная возможность, кладезь того, что сохранилось и должно передаваться нашим будущим поколениям. Ведь то, что подарено нам жизнями ушедших наших предков, это большого и дорогого стоит.

Спектакль «Хатыня» – часть патриотического проекта «Ад сэрца да сэрца» Республиканского театра белорусской драматургии. Постановки на военную тему прошли во многих городах Беларуси. Следующей точкой культурной акции станет Молодечно.