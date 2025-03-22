Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А и что ж вы сделали, собаки? Не видал мир за всю историю такой подлости, мерзости такой не видела земля. Ни Ирод, ни Пилат, ни Нерон, ни Калигула, ни Корсиканское чудовище – все меркнет перед такой сатанинской лютостью. Сегодня сожгли Хатынь. Европа сожгла Хатынь.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Из записи допроса палача Остапа Кнапа: «Крыша была соломенная и сразу загорелась. В сарае поднялся страшный крик, обреченные на смерть люди начали ломать дверь. Все стоявшие в оцеплении места казни полицейские открыли по находившимся в сарае людям огонь».

Это ж надо было такой сброд собрать со всех мировых помоек. Дирлевангер – сборище головорезов, заплечных дел мастеров, свежевателей людей и 118-й украинский шуцманшафт батальон – из карателей УПА.