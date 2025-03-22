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Как поворот в отношениях Москвы и Вашингтона может изменить мир? «САСС уполномочен заявить». Анонс

22 марта 2025 17:16
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Время большой дипломатии. Решительный шаг к миру в Европе стало темой обсуждения в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Как поворот в отношениях Москвы и Вашингтона может изменить мир? «САСС уполномочен заявить». Анонс-2

Федор Лукьянов, главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:
Трамп действительно очень хочет перевернуть вот эту украинскую страницу. В этом контексте Россия оказалась важна, а Украина нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если Россия и США договорятся без Европы, то Европе будет труба.

Как поворот в отношениях Москвы и Вашингтона может изменить мир? «САСС уполномочен заявить». Анонс-4

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист:
Появление войск НАТО на территории Украины – это casus belli.

Как поворот в отношениях Москвы и Вашингтона может изменить мир? «САСС уполномочен заявить». Анонс-6

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Ситуация крайне сложная, и здесь топором работать нельзя. Здесь надо работать тонким хирургическим скальпелем.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 23 марта, 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Вадим Боровик # Рафаэль Ордуханян # Федор Лукьянов # Александр Лукашенко

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