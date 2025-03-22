Время большой дипломатии. Решительный шаг к миру в Европе стало темой обсуждения в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Время большой дипломатии. Решительный шаг к миру в Европе стало темой обсуждения в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Федор Лукьянов, главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:
Трамп действительно очень хочет перевернуть вот эту украинскую страницу. В этом контексте Россия оказалась важна, а Украина нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если Россия и США договорятся без Европы, то Европе будет труба.
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист:
Появление войск НАТО на территории Украины – это casus belli.
Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Ситуация крайне сложная, и здесь топором работать нельзя. Здесь надо работать тонким хирургическим скальпелем.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 23 марта, 22:00.