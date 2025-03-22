Как поворот в отношениях Москвы и Вашингтона может изменить мир? «САСС уполномочен заявить». Анонс

Время большой дипломатии. Решительный шаг к миру в Европе стало темой обсуждения в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Федор Лукьянов, главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:

Трамп действительно очень хочет перевернуть вот эту украинскую страницу. В этом контексте Россия оказалась важна, а Украина нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если Россия и США договорятся без Европы, то Европе будет труба.