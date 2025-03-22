Наталья Кочанова в Хатыни: Беларусь – живой памятник той войне, поэтому мы должны чтить память погибших

Место, где до сих пор слышны душераздирающие крики детей, женщин и стариков, где каждый сантиметр земли пропитан человеческим горем. Это незаживающая и пульсирующая до сих пор рана Хатыни.

22 марта 1943-го не стало маленькой и до того момента неизвестной деревушки в нескольких десятках километров от Минска. Но именно эта деревня стала страшным символом бесчеловечности фашистов, чудовищным напоминанием миру о непоправимых последствиях войны. Сегодня День памяти жертв Хатынской трагедии и всех сожженных белорусских деревень.

149 жителей, среди которых было 75 детей – мемориал, воздвигнутый на месте трагедии более полувека назад – дань памяти об их бессмысленно оборванных жизнях. И это преступление, которому нет и не может быть объяснения, белорусы никогда не забудут. Как и имена преступников из 118-го карательного батальона. Как и новые факты, которые продолжают взрываться во время масштабного расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны. И в этом смысле, конечно, Хатынь – собирательный образ той беды, которая смерчем прошла по нашей земле 8 десятилетий назад.