Наталья Кочанова в Хатыни: Беларусь – живой памятник той войне, поэтому мы должны чтить память погибших
Место, где до сих пор слышны душераздирающие крики детей, женщин и стариков, где каждый сантиметр земли пропитан человеческим горем. Это незаживающая и пульсирующая до сих пор рана Хатыни.
В эту солнечную весеннюю субботу в программе Новости «24 часа» на СТВ вспоминаем одно из самых страшных событий в белорусской истории.
22 марта 1943-го не стало маленькой и до того момента неизвестной деревушки в нескольких десятках километров от Минска. Но именно эта деревня стала страшным символом бесчеловечности фашистов, чудовищным напоминанием миру о непоправимых последствиях войны. Сегодня День памяти жертв Хатынской трагедии и всех сожженных белорусских деревень.
149 жителей, среди которых было 75 детей – мемориал, воздвигнутый на месте трагедии более полувека назад – дань памяти об их бессмысленно оборванных жизнях. И это преступление, которому нет и не может быть объяснения, белорусы никогда не забудут. Как и имена преступников из 118-го карательного батальона. Как и новые факты, которые продолжают взрываться во время масштабного расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны. И в этом смысле, конечно, Хатынь – собирательный образ той беды, которая смерчем прошла по нашей земле 8 десятилетий назад.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
С каждым годом необходимость сохранения памяти, его правильной интерпретации все больше и больше имеет значение. Особенно передача этого знания, что мы еще помним по рассказам живых свидетелей того времени, наших бабушек, дедушек, нашей молодежи, нашим детям. Чтобы они этот ген белорускости, стойкости, выживаемости в таких условиях сами чувствовали и передали своим поколениям.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Правильно говорит Александр Григорьевич, наш Президент, что Беларусь – это живой памятник той войне. И поэтому мы должны помнить, должны чтить память погибших.
Подробнее в видеоматериале.
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