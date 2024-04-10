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Столичная ГАИ с помощью камер ловит нарушителей ПДД и отслеживает аварии

10 апреля 2024 19:02
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Искусственный интеллект на службе ГАИ. Умные камеры помогают стражам порядка ловить нарушителей на столичных дорогах, а также отслеживать ДТП. Только за три месяца было выявлено более 300 недобросовестных водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Видеокамеры с искусственным интеллектом даже в часы пик способны вычислить авто, на котором ранее задерживали нетрезвого водителя или бесправника.

Как современные технологии помогают контролировать ситуацию на дорогах – расскажет Элла Маркевич.

Столичная ГАИ с помощью камер ловит нарушителей ПДД и отслеживает аварии-1

Минск – крупнейший город с высоким автомобильным трафиком. По столичным магистралям ежедневно передвигаются сотни тысяч транспортных средств. Поэтому Госавтоинспекции важно следить за тем, чтобы дорожное движение оставалось безопасным. Для этого была создана группа мониторинга.

Столичная ГАИ с помощью камер ловит нарушителей ПДД и отслеживает аварии-4

Элла Маркевич, корреспондент:
Именно здесь и работает новая мониторинговая группа столичной Госавтоинспекции. Но это не стандартное офисное помещение, как кажется на первый взгляд. Одна из стен полностью заполнена экранами. А на них картинка со всех улиц Минска.

Изображение с камер видеонаблюдения можно приблизить на несколько сотен метров и без существенной потери качества. Функционал обширный. Например, если случилась авария, инспектор будет отслеживать обстановку в режиме реального времени. Также можно узнать причину большого затора или пробки.

Столичная ГАИ с помощью камер ловит нарушителей ПДД и отслеживает аварии-7

Александр Коршук, инспектор группы мониторинга дорожного движения отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Своевременное оформление ДТП на основных транспортных магистралях Минска, таких как проспекты Независимости, Победителей, улица Притыцкого, в случае возможного составления европротоколов оказывают содействие участникам ДТП.

Подробнее в видео.

# ГАИ # общество # Элла Маркевич

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