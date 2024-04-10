Столичная ГАИ с помощью камер ловит нарушителей ПДД и отслеживает аварии

Искусственный интеллект на службе ГАИ. Умные камеры помогают стражам порядка ловить нарушителей на столичных дорогах, а также отслеживать ДТП. Только за три месяца было выявлено более 300 недобросовестных водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Видеокамеры с искусственным интеллектом даже в часы пик способны вычислить авто, на котором ранее задерживали нетрезвого водителя или бесправника.

Минск – крупнейший город с высоким автомобильным трафиком. По столичным магистралям ежедневно передвигаются сотни тысяч транспортных средств. Поэтому Госавтоинспекции важно следить за тем, чтобы дорожное движение оставалось безопасным. Для этого была создана группа мониторинга.

Элла Маркевич, корреспондент:

Именно здесь и работает новая мониторинговая группа столичной Госавтоинспекции. Но это не стандартное офисное помещение, как кажется на первый взгляд. Одна из стен полностью заполнена экранами. А на них картинка со всех улиц Минска.

Изображение с камер видеонаблюдения можно приблизить на несколько сотен метров и без существенной потери качества. Функционал обширный. Например, если случилась авария, инспектор будет отслеживать обстановку в режиме реального времени. Также можно узнать причину большого затора или пробки.