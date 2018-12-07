В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было

Азарт, смелость идей и командный дух – это всё про финал первого корпоративного турнира «Что? Где? Когда?» ОАО «Белагропромбанк». В состав десяти команд вошли сотрудники региональных дирекций и центрального аппарата – от кассира до топ-менеджера. Объединяло же их одно – желание победить.

Вячеслав Величко, начальник отдела социального развития персонала:

Проведение вот такого интеллектуального турнира очень хорошо легло на нашу корпоративную культуру, турнир вызвал очень большой интерес среди сотрудников «Белагропромбанка». Команды были сформированы не по профессиональному какому-то признаку, в них не было сотрудников из одной области деятельности банковской сферы, они были из абсолютно разных сфер деятельности. И, взаимодействуя в команде, ребята-знатоки, возможно, в профессиональной деятельности друг с другом не сталкивались. Такой турнир стал своеобразным таким тимбилдингом по внутрикорпоративному взаимодействию и формированию командной игры.

Вопросы знатокам были на самые разные темы – от школьной программы до новейших технологий и открытий. И каждой команде приходилось не только быстро находить ответы на нестандартные вопросы, но и включить креативное мышление и юмор. Правила такие же строгие, как и в самой интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». За их выполнением внимательно следил ведущий – сам Алесь Мухин.

Алесь Мухин, телеведущий:

У меня, как у ведущего, ощущение безумного счастья, потому что не зря говорят, что для любого докладчика важно, как его воспринимает аудитория. Сегодня один вопрос смешной такой задали: тот, кто лечит людей от плохого сна, нужно приглашать на свои занудные лекции, вот у нас анти-ситуация. Я, наоборот, ловлю массу позитива от зала, я вместе с ними переживаю, когда они неправильно выбирают, я вижу, как они стукают об стол, как они радуются, когда правильно ответили. У нас было несколько раз ситуации, когда единственная команда из 10 догадывалась до правильного ответа, тут они себя, вообще, чувствуют королями интеллекта. Это же здорово! Это интересно.

Финал состоял из трёх туров. Первые два прошли в формате спортивной игры «Что? Где? Когда?». Финальным аккордом в интеллектуальном сражении стал брейн-ринг – за право обладать хрустальной совой сразились сильнейшие команды – «Подкова» Центрального аппарата, «Фаберже во ржи» Региональной дирекции по Могилевской области, «Гомельские рыси» Региональной дирекции по Гомельской области и «Второй сон Менделеева» Региональной дирекции по городу Минску.

Андрей Горбель, начальник Региональной дирекции по Могилёвской области:

«Традиции будущего», которые мы в своём слогане озвучили – это позитив, который несёт наш банк в массы, это нашим клиентам, нашим сотрудникам. И, прежде всего, мы думаем о будущем нашей страны, маленьких регионов, о которых сегодня заботится каждый сотрудник нашего банка, участвуя во многих программах государственных и организованных «Белагропромбанком».

Наконец, интрига разрешилась. Хрустальная сова отправилась к команде-победителю турнира «Что? Где? Когда?» «Фаберже во ржи» во главе с начальником Региональной дирекции по Могилевской области Андреем Горбелем.