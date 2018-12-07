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В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было

07 декабря 2018 09:10
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Азарт, смелость идей и командный дух – это всё про финал первого корпоративного турнира «Что? Где? Когда?» ОАО «Белагропромбанк». В состав десяти команд вошли сотрудники региональных дирекций и центрального аппарата – от кассира до топ-менеджера. Объединяло же их одно – желание победить.

В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было-1

Вячеслав Величко, начальник отдела социального развития персонала:
Проведение вот такого интеллектуального турнира очень хорошо легло на нашу корпоративную культуру, турнир вызвал очень большой интерес среди сотрудников «Белагропромбанка». Команды были сформированы не по профессиональному какому-то признаку, в них не было сотрудников из одной области деятельности банковской сферы, они были из абсолютно разных сфер деятельности. И, взаимодействуя в команде, ребята-знатоки, возможно, в профессиональной деятельности друг с другом не сталкивались. Такой турнир стал своеобразным таким тимбилдингом по внутрикорпоративному взаимодействию и формированию командной игры.

В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было-4

Вопросы знатокам были на самые разные темы – от школьной программы до новейших технологий и открытий. И каждой команде приходилось не только быстро находить ответы на нестандартные вопросы, но и включить креативное мышление и юмор. Правила такие же строгие, как и в самой интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». За их выполнением внимательно следил ведущий – сам Алесь Мухин.

В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было-7

Алесь Мухин, телеведущий:
У меня, как у ведущего, ощущение безумного счастья, потому что не зря говорят, что для любого докладчика важно, как его воспринимает аудитория. Сегодня один вопрос смешной такой задали: тот, кто лечит людей от плохого сна, нужно приглашать на свои занудные лекции, вот у нас анти-ситуация. Я, наоборот, ловлю массу позитива от зала, я вместе с ними переживаю, когда они неправильно выбирают, я вижу, как они стукают об стол, как они радуются, когда правильно ответили. У нас было несколько раз ситуации, когда единственная команда из 10 догадывалась до правильного ответа, тут они себя, вообще, чувствуют королями интеллекта. Это же здорово! Это интересно.

В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было-10

Финал состоял из трёх туров. Первые два прошли в формате спортивной игры «Что? Где? Когда?». Финальным аккордом в интеллектуальном сражении стал брейн-ринг – за право обладать хрустальной совой сразились сильнейшие команды – «Подкова» Центрального аппарата, «Фаберже во ржи» Региональной дирекции по Могилевской области, «Гомельские рыси» Региональной дирекции по Гомельской области и «Второй сон Менделеева» Региональной дирекции по городу Минску.

В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было-13

Андрей Горбель, начальник Региональной дирекции по Могилёвской области:
«Традиции будущего», которые мы в своём слогане озвучили – это позитив, который несёт наш банк в массы, это нашим клиентам, нашим сотрудникам. И, прежде всего, мы думаем о будущем нашей страны, маленьких регионов, о которых сегодня заботится каждый сотрудник нашего банка, участвуя во многих программах государственных и организованных «Белагропромбанком».

В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было-16

Наконец, интрига разрешилась. Хрустальная сова отправилась к команде-победителю турнира «Что? Где? Когда?» «Фаберже во ржи» во главе с начальником Региональной дирекции по Могилевской области Андреем Горбелем.

В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было-19

Андрей Борисенко, капитан команды «Фаберже во ржи»:
Ощущения неожиданные, но в то же время заслуженная награда, ощущение единства нашей команды, ощущение того, что «Белагропромбанк», всё-таки, победитель во всём.

*На правах рекламы 

В Минске прошёл корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» среди сотрудников «Белагропромбанка». Показываем, как это было-22

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