Анжелика Агурбаш и Белкоопсоюз запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica

Удивлять ценителей моды партнеры будут трендовыми решениями в яркой и смелой и в тоже время стильной и современной коллекции нового сезона.

Новости Беларуси. Дизайн-центр Белкоопсоюза и певица Анжелика Агурбаш запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к запуску совместного проекта шла больше года. В его успехе участники абсолютно уверены. Меховыми изделиями уже заинтересовались многие знаменитости. Чем именно будем покорять мировую модную индустрию? Расскажет корреспондент Виктория Ходосок.

В роли дизайнера знаменитая Агурбаш впервые. Потому, признается, заметно волнуется. К новому совместному проекту певица готовилась больше года. Вникала в суть производства, изучала современные тренды, мировые бренды, модные дома, выбирала «луки» на миллион. И даже освоила азбуку белорусского орнамента.

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь: Никто не догадывается. Я показываю модницам в Москве. «О, это Fendi?». Я говорю: «Нет, это не Fendi». Говорю: «Это GNL by Angelica. Это белорусское производство». – «Как?». – «А вот так: это символы белорусского орнамента. Это символ солнца». У нас клатчи со смыслом.

Между тем, в очередь за белорусской коллекцией уже выстроились и знаменитости – Киркоров, Шарапова. Впрочем, сегодня успех Белкоопсоюза на рынке меховой моды очевиден. Сами выращиваем норку, сами же и производим готовые изделия. Из натурального меха высокого качества делам шубы, полушубки, жилеты, головные уборы, аксессуары. Получаются оригинальные эффектные модели.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Я считаю, что будет успех. Это только начало. Мне нравится, что Анжелика Агурбаш с таким энтузиазмом начала этот проект.

У нас есть сырье, люди, у нас есть качественное оборудование, на котором мы можем сделать изделия для таких вот проектов.

Если мы будем узнаваемы где-то в какой-то стране, потом этот проект перерастает в производство массовых изделий.