Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении

Зов о помощи связан с отсутствием отопления. Однако в жилищном управлении заявляют, что оснований для паники нет. Недоверие к местным органам заставил женщину искать помощи у нашей съемочной группы.

Новости Беларуси. Температурные споры. На горячую линию телеканала СТВ обратилась жительница военного городка Печи Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Корреспондент СТВ Вадим Смоляк отправился в Борисов, чтобы лично разобраться в неоднозначной истории.

Проблема отсутствия отопления, на первый взгляд, сезонная. Но тянется она, по словам жителей, не первый год. Наконец, взять ситуацию в свои руки решила Людмила Леонидовна. Решительно настроенная женщина дошла до Президентской комиссии. Вопрос закрыли, но ненадолго.