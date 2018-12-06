Прямой эфир

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении

06 декабря 2018 23:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Температурные споры. На горячую линию телеканала СТВ обратилась жительница военного городка Печи Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зов о помощи связан с отсутствием отопления. Однако в жилищном управлении заявляют, что оснований для паники нет. Недоверие к местным органам заставил женщину искать помощи у нашей съемочной группы.

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении-1

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении-3

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении-5

Корреспондент СТВ Вадим Смоляк отправился в Борисов, чтобы лично разобраться в неоднозначной истории.

Проблема отсутствия отопления, на первый взгляд, сезонная. Но тянется она, по словам жителей, не первый год. Наконец, взять ситуацию в свои руки решила Людмила Леонидовна. Решительно настроенная женщина дошла до Президентской комиссии. Вопрос закрыли, но ненадолго.

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении-8

Чем закончилась эта история – смотрите в видеоматериале.

Жительница Борисовского района обратилась на телеканал СТВ, чтобы решить проблему перебоев в отоплении-11

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анжелика Агурбаш и Белкоопсоюз запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica
06 декабря 2018 23:02

Анжелика Агурбаш и Белкоопсоюз запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий
06 декабря 2018 22:25

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий

«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку
06 декабря 2018 18:16

«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку