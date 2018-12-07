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Профсоюзы Беларуси усилили контроль за нормами температурного режима на предприятиях

07 декабря 2018 08:15
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Новости Беларуси. Общественный контроль за соблюдением температурного режима в производственных помещениях усиливают профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что в некоторых цехах, построенных в прошлом веке, далеко не везде удаётся создать комфортные условия для работников.

Профсоюзы Беларуси усилили контроль за нормами температурного режима на предприятиях-1

Счета за отопление зимой могут доходить до 10% стоимости готовой продукции. Траты колоссальные.

Профсоюзы Беларуси усилили контроль за нормами температурного режима на предприятиях-4

Альтернатива на таких предприятиях – обязательные места обогрева, горячее питание, дополнительные оплачиваемые перерывы и, конечно, тёплая рабочая одежда – всё за счёт нанимателя.

Профсоюзы Беларуси усилили контроль за нормами температурного режима на предприятиях-7

Андрей Шурубов, слесарь Гомельского завода станочных узлов:
В цехах стало лучше. Спецодежду выдают не по норме, там раз год, а по требованию. Сделали комнаты отдыха, всегда тёплые. Есть технологические перерывы, чтобы погреться.

Профсоюзы Беларуси усилили контроль за нормами температурного режима на предприятиях-10

Анатолий Лапуть, главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
На 90 % предприятий комнаты для приёма пищи и обогрева обустроены. Мы на жёсткий контроль поставим те предприятия, которые до нового года не обеспечат нормальных условий для работников.

Профсоюзы Беларуси усилили контроль за нормами температурного режима на предприятиях-13

Специалисты напоминают: все нормы температурного режима есть в законе об охране труда. В случае их не выполнения всегда можно обратиться на горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси. 

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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