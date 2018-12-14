В Минске прошёл конкурс «Стартап года-2018». Какой проект стал победителем?

На прошлой неделе в Минске прошел «Стартап года -2018» – крупнейшая в Беларуси конференция IT-предпринимателей и инвесторов, во время которой можно было получить не только объективную экспертную оценку бизнес-проекта в сфере высоких технологий, но и узнать о новых тенденциях в мире бизнеса и IT, а также найти менторскую поддержку, которая поможет не просто развить стартап, но и трансформировать его в продукт, привлекательный для покупателей.

Алексей Шабловский, директор ООО «Стартап технологии»:

Идея создания мероприятия «Стартап года» возникла из того, что многим предпринимателям не хватало опыта, знаний и инвестиций для того, чтобы создавать свой бизнес. Возникла идея о том, чтобы помочь этим молодым предпринимателям найти своих партнёров, менторов и инвесторов для того, чтобы реализовать свой бизнес-проект. На нашем мероприятии встречаются и стартаперы, предприниматели с идеями, горящими глазами и встречаются опытные бизнесмены, которые помогают им в развитии своего проекта, конечно, инвесторы, которые дают деньги и смотрят, радуются результатам, если с проектом всё хорошо. Наше сотрудничество с «Белагропромбанком» развивается в течение пяти лет, около 10 мероприятий было уже реализовано. С каждым разом эти мероприятия обретают всё больший масштаб.

Творческая и деловая атмосфера располагала к продуктивному общению с лидерами технологических инноваций из США, России, Израиля, Украины, Польши, Литвы и хозяйки форума – Беларуси. Среди спикеров и гостей конференции – успешные стартаперы из Силиконовой долины, представители венчурного капитала, независимые IT-предприниматели, инвесторы, представители банков, консалтинговых, аудиторских и маркетинговых компаний. Для Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» стало уже хорошей традицией выступать в качестве постоянного партнера такого мероприятия.

Дмитрий Примак, начальник управления малого и среднего бизнеса Департамента корпоративного бизнеса ОАО «Белагропромбанк»:

«Белагропромбанк» в очередной раз стал партнёром ежегодного мероприятия «Стартап года». В этом году наша аудитория представлена международными инвесторами, что для наших белорусских стартаперов является достаточно хорошим моментом, поскольку такой большой интерес со стороны людей, которые обладают инвестициями, которые хотят вкладывать в белорусский бизнес. Это хороший тренд, который формируется уже последние несколько лет. Если вы знаете, «Белагропромбанк» в качестве своего слогана имеет хорошую комбинацию слов: «Традиции будущего». Возможно, стартаповское движение в Беларуси, которое уже развивается не один год, как раз и является таким движением, которое формирует экономику будущего Республики Беларусь. Мы, как банк с широкой региональной сетью, заинтересованы в том, чтобы это стартаповское движение, в которое вовлекается очень большое количество молодых новых предпринимателей, которые сейчас заканчивают ВУЗы и, в принципе, стоят перед выбором, чем им заняться. Это хороший пример того, как можно себя реализовать в жизни.

Сегодня международная конференция «Стартап года-2018» – большая международная битва идей. Более 200 проектов на начальном этапе, мастер-классы, выставка инноваций, индивидуальные консультации с более чем 30 инвесторами и экспертами в формате быстрых встреч и, конечно же, общение с коллегами. В финале битвы за звание лучшего боролись 7 проектов. Суть своей идеи и её полезность разработчикам надо было вложить в трёхминутное выступление. Главный приз жюри присудило проекту «Checkinvend» Виктора Зубика из Москвы.

Виктор Зубик, победитель конкурса «Стартап года-2018»:

Мы занимаемся самостоятельной онлайн-регистрацией гостей в отелях, то есть позволяем гостю без участия персонала сделать регистрацию в гостиницу, получить ключ-карту и пройти спокойно в свой номер. Для нас это подтверждение той гипотезы, что проект нужен, проект оценивают не только отели, но и потребители, оценивают инвесторы. Мы понимаем, что теперь дальше его можно масштабировать и развивать. Для этого мы и приехали сюда на проект.