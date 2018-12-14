Церемония принятия военной присяги пройдёт в Беларуси 15 декабря
Новости Беларуси. Тысячи молодых людей, призванных в ряды Вооруженных Сил, готовятся дать торжественную клятву на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подходит к завершающему этапу курс начальной военной подготовки, проводятся занятия по общевоинским уставам, по строевой, физической и медицинской подготовке.
Особое внимание в войсках уделяют психологической адаптации военнослужащих – они проходят специальное тестирование, беседы с психологами.
Ритуал принятия военной присяги пройдет по всей стране 15 декабря.
Вадим Синкевич, заместитель начальника пункта приема нового пополнения:
Период адаптации включает в себя привыкание к армейскому укладу, выполнение элементов распорядка дня, сплочение воинского коллектива, привыкание к выполнению требований командиров и начальников.