Церемония принятия военной присяги пройдёт в Беларуси 15 декабря

Новости Беларуси. Тысячи молодых людей, призванных в ряды Вооруженных Сил, готовятся дать торжественную клятву на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подходит к завершающему этапу курс начальной военной подготовки, проводятся занятия по общевоинским уставам, по строевой, физической и медицинской подготовке.