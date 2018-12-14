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Церемония принятия военной присяги пройдёт в Беларуси 15 декабря

14 декабря 2018 06:45
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Новости Беларуси. Тысячи молодых людей, призванных в ряды Вооруженных Сил, готовятся дать торжественную клятву на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подходит к завершающему этапу курс начальной военной подготовки, проводятся занятия по общевоинским уставам, по строевой, физической и медицинской подготовке.

Церемония принятия военной присяги пройдёт в Беларуси 15 декабря-1

Особое внимание в войсках уделяют психологической адаптации военнослужащих – они проходят специальное тестирование, беседы с психологами.

Ритуал принятия военной присяги пройдет по всей стране 15 декабря.

Церемония принятия военной присяги пройдёт в Беларуси 15 декабря-4

Вадим Синкевич, заместитель начальника пункта приема нового пополнения:
Период адаптации включает в себя привыкание к армейскому укладу, выполнение элементов распорядка дня, сплочение воинского коллектива, привыкание к выполнению требований командиров и начальников.

# Армия Беларуси # общество # Вадим Синкевич # Фотофакт

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