Безопасный праздник. МЧС призывает к бдительности при покупке пиротехники
Новости Беларуси. В Беларуси начался сезон «взрывной» торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии новогодних праздников традиционно возрастает спрос на салюты, петарды и другую пиротехнику. К таким товарам – особые требования.
Уже известно о первых нарушениях. На одном из рынков Гомеля задержана крупная партия пиротехнических изделий. Почти 18 тысяч единиц петард, ракет и фейерверков хранились с нарушениями правил хранения. Хозяин павильона привлечён к административной ответственности.
Похожий случай произошел в Жлобине, а в Речице и Светлогорске на товар вообще не было документов.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
На сегодняшний день изъята 61 тысяча единиц пиротехники. Особое внимание сотрудники милиции будут уделять местам несанкционированной торговли пиротехническими изделиями.То есть, проверять, продают ли пиротехнику из-под полы.
Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Чтобы новогодние праздники принесли только радость, приобретайте пиротехнические изделия в специализированных точках продажи. И спрашивайте у продавца инструкцию по применению, которая должна быть на русском или белорусском языках.
В 2017 году в новогодние праздники из-за связанных с пиротехникой травм за медпомощью обратились более 60 человек, 18 были госпитализированы. Самому младшему из пострадавших было всего 4 года: в мальчика попал салют, что привело к ожогу 5% тела ребёнка.