Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар

Новости Беларуси. Восемь метров в диаметре и более двух километров светодиодных лент. Одно из частных предприятий Витебска заканчивает работу над уникальным для города новогодним проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Восемь метров в диаметре и более двух километров светодиодных лент. Одно из частных предприятий Витебска заканчивает работу над уникальным для города новогодним проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заводе автоподъемников монтируют оригинальную беседку в виде огромного ёлочного шара. Весит он около 800 килограммов.
Над изготовлением конструкции работали специалисты на протяжение 7 дней без выходных.
Александр Набережнев, директор частного предприятия:
Была разработана металлоконструкция конструкторским бюро нашего предприятия. По сравнению с той продукцией, которую мы производим, это более лёгкая работа, но она больше для удовольствия. Приятно делать подарки знакомым, друзьям, своей стране.
Установят шар рядом с главной ёлкой северного региона – на площади Победы. А замигает огнями он 21 декабря.