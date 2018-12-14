Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар

Новости Беларуси. Восемь метров в диаметре и более двух километров светодиодных лент. Одно из частных предприятий Витебска заканчивает работу над уникальным для города новогодним проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заводе автоподъемников монтируют оригинальную беседку в виде огромного ёлочного шара. Весит он около 800 килограммов.

Над изготовлением конструкции работали специалисты на протяжение 7 дней без выходных.

Александр Набережнев, директор частного предприятия:

Была разработана металлоконструкция конструкторским бюро нашего предприятия. По сравнению с той продукцией, которую мы производим, это более лёгкая работа, но она больше для удовольствия. Приятно делать подарки знакомым, друзьям, своей стране.