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Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар

14 декабря 2018 07:20
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Новости Беларуси. Восемь метров в диаметре и более двух километров светодиодных лент. Одно из частных предприятий Витебска заканчивает работу над уникальным для города новогодним проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар-1

На заводе автоподъемников монтируют оригинальную беседку в виде огромного ёлочного шара. Весит он около 800 килограммов.
Над изготовлением конструкции работали специалисты на протяжение 7 дней без выходных.

Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар-4

Александр Набережнев, директор частного предприятия:
Была разработана металлоконструкция конструкторским бюро нашего предприятия. По сравнению с той продукцией, которую мы производим, это более лёгкая работа, но она больше для удовольствия. Приятно делать подарки знакомым, друзьям, своей стране.

Новогоднее преображение. В Витебске появится огромный ёлочный шар-7



Установят шар рядом с главной ёлкой северного региона – на площади Победы. А замигает огнями он 21 декабря.

# Новый год # общество # Фотофакт

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