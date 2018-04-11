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В Минске прошёл городской этап Международного межвузовского конкурса «Королева весна»

11 апреля 2018 19:43
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Новости Беларуси. Образованность и красота. Все при них. В столице прошел городской этап Международного межвузовского конкурса «Королева весна», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошёл городской этап Международного межвузовского конкурса «Королева весна»-1

9 студенток столичных вузов доказали, что они не только привлекательны, но и талантливы. Юные красавицы представили зрителям видеовизитки, где с теплотой рассказали о своей малой родине. Ведь именно творческая составляющая – отличительная черта проекта.

В Минске прошёл городской этап Международного межвузовского конкурса «Королева весна»-3

Екатерина Савченко, главный специалист отдела информационно-идеологической работы и орагизационно-кадровой работы ОО «БРСМ»:
Оценит жури творческие номера и интеллектуальный конкурс. Каждая участница выбрала для себя конкретный образ – театральный персонаж, который ей близок по характеру, стилю жизни. В рамках конкурса они не только представят персонаж, но и будут отвечать на вопросы жури, оставаясь в образе.

В Минске прошёл городской этап Международного межвузовского конкурса «Королева весна»-5

Сюрпризом стало перевоплощение конкурсанток в известных белорусок прошлого. Обладательницей короны и лучшей во всех конкурсных заданиях стала студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Алина Стельмакова.

# Конкурс # общество # Екатерина Савченко # Фотофакт

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