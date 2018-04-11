В Минске прошёл городской этап Международного межвузовского конкурса «Королева весна»

Новости Беларуси. Образованность и красота. Все при них. В столице прошел городской этап Международного межвузовского конкурса «Королева весна», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

9 студенток столичных вузов доказали, что они не только привлекательны, но и талантливы. Юные красавицы представили зрителям видеовизитки, где с теплотой рассказали о своей малой родине. Ведь именно творческая составляющая – отличительная черта проекта.

Екатерина Савченко, главный специалист отдела информационно-идеологической работы и орагизационно-кадровой работы ОО «БРСМ»:

Оценит жури творческие номера и интеллектуальный конкурс. Каждая участница выбрала для себя конкретный образ – театральный персонаж, который ей близок по характеру, стилю жизни. В рамках конкурса они не только представят персонаж, но и будут отвечать на вопросы жури, оставаясь в образе.