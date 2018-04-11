Прямой эфир

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем

11 апреля 2018 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ароматный горячий напиток с самого утра.

Чай или кофе, подумаете вы.

Необязательно – утверждает народная мудрость. Дары белорусских полей и лесов – душистые травы – тоже могут стать основой замечательного напитка. 

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-1

Лидия Малькевич, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Здесь у нас около печи шесток, на котором эти травки сохнут, также их подвешивали и на улице, под стрехой, чтобы они высохли. И эти травы потом употребляли, как лекарства. Из этих трав также готовили травяные чаи.

Каждая травка имела свое назначение.

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-4

Чабрец  – один из самых известных компонентов травяного чая.

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-7

Душистая трава не только поднимает настроение, но и отлично помогает при кашле и простуде.

Популярная и сегодня мелисса – тоже пользовалась большим уважением у наших бабушек.

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-10

Лидия Малькевич:
Всегда её употребляли «от нервов», как успокоительное, для хорошего сна. Также, чтобы не болел живот, мелиссу употребляли.

Малина – всегда была такая ягода жаропонижающая.

От температуры, от простуды, от кашля также всегда употребляли.

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-13

Полынь – горькая трава со специфическим запахом – тоже, как ни странно, могла завариваться в качестве чая.  

Лидия Малькевич:
Полынь была «от живота», от кишечника.

А ещё полынь употребляли всегда, как травку-оберег.

Полынь, осину, можжевельник всегда клали и говорили: «От нечистой силы обереги. Чтобы всё было хорошо».

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-16

Рябина сегодня, скорее – дерево декоративное.

А для наших бабушек – это часть полезнейшего витаминного сбора.   

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-19

Лидия Малькевич:
Была такая трава ещё – тысячелистник. Это трава, которая также была хорошо и «от живота», и могла остановить кровь. И была ещё такая трава трипутник (подорожник).

Вот эта трава уже употреблялась всегда на Купалье.

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-22

Девчата ходили на перекрёстки дорог, и нужно было обязательно эту траву зубами достать с земли. Для чего? А потом загадывали такое желание: «Суженый-ряженый, приснись мне наряженный». И при помощи этой травы они узнавали, кто будет их будущим мужем.

Одним из самых популярных растений для домашнего чая был зверобой. 

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-25

Сегодня его считают одним из самых сильных природных антидепрессантов. Но наши бабушки ценили зверобой за другие свойства.  

Лидия Малькевич:
Это растение использовали для того, чтобы снимать все воспалительные процессы. Лечила и жёлчные пузыри, и температуру снимала. Это было хорошее лекарство, поэтому зверобой в каждом доме был.

Вот, примерно, в таком жбане наша хозяюшка и готовила травяной чай.

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-28

Клала сюда разных трав понемногу, потом заливала кипяточком и накрывала льняной тряпочкой.

И должно было это постоять полчаса, чтобы заварилась эта трава.

«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем-31

Горячий напиток из трав и ягод, заваренный, как в деревне, может по-настоящему вас удивить. Ароматы лета в чашке травяного чая – хороший выбор в ожидании настоящего тепла. 

# общество # Растения и цветы # Лидия Малькевич

Другие новости рубрики

Все новости
Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно
11 апреля 2018 19:12

Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно

Робот-сортировщик и умный беспилотник: как в Минске проходит финал конкурса «100 идей для Беларуси»
11 апреля 2018 18:33

Робот-сортировщик и умный беспилотник: как в Минске проходит финал конкурса «100 идей для Беларуси»

Священник-ютюбер: «Хороший хейтер – большая редкость. Их нужно беречь, любить, уважать»
11 апреля 2018 16:37

Священник-ютюбер: «Хороший хейтер – большая редкость. Их нужно беречь, любить, уважать»