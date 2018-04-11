«Нужно было эту траву зубами достать с земли»: делаем из растений чай, оберег и гадаем

Ароматный горячий напиток с самого утра. Чай или кофе, подумаете вы. Необязательно – утверждает народная мудрость. Дары белорусских полей и лесов – душистые травы – тоже могут стать основой замечательного напитка.

Лидия Малькевич, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Здесь у нас около печи шесток, на котором эти травки сохнут, также их подвешивали и на улице, под стрехой, чтобы они высохли. И эти травы потом употребляли, как лекарства. Из этих трав также готовили травяные чаи. Каждая травка имела свое назначение.

Чабрец – один из самых известных компонентов травяного чая.

Душистая трава не только поднимает настроение, но и отлично помогает при кашле и простуде. Популярная и сегодня мелисса – тоже пользовалась большим уважением у наших бабушек.

Лидия Малькевич:

Всегда её употребляли «от нервов», как успокоительное, для хорошего сна. Также, чтобы не болел живот, мелиссу употребляли. Малина – всегда была такая ягода жаропонижающая. От температуры, от простуды, от кашля также всегда употребляли.

Полынь – горькая трава со специфическим запахом – тоже, как ни странно, могла завариваться в качестве чая. Лидия Малькевич:

Полынь была «от живота», от кишечника. А ещё полынь употребляли всегда, как травку-оберег. Полынь, осину, можжевельник всегда клали и говорили: «От нечистой силы обереги. Чтобы всё было хорошо».

Рябина сегодня, скорее – дерево декоративное. А для наших бабушек – это часть полезнейшего витаминного сбора.

Лидия Малькевич:

Была такая трава ещё – тысячелистник. Это трава, которая также была хорошо и «от живота», и могла остановить кровь. И была ещё такая трава трипутник (подорожник). Вот эта трава уже употреблялась всегда на Купалье.

Девчата ходили на перекрёстки дорог, и нужно было обязательно эту траву зубами достать с земли. Для чего? А потом загадывали такое желание: «Суженый-ряженый, приснись мне наряженный». И при помощи этой травы они узнавали, кто будет их будущим мужем. Одним из самых популярных растений для домашнего чая был зверобой.

Сегодня его считают одним из самых сильных природных антидепрессантов. Но наши бабушки ценили зверобой за другие свойства. Лидия Малькевич:

Это растение использовали для того, чтобы снимать все воспалительные процессы. Лечила и жёлчные пузыри, и температуру снимала. Это было хорошее лекарство, поэтому зверобой в каждом доме был. Вот, примерно, в таком жбане наша хозяюшка и готовила травяной чай.

Клала сюда разных трав понемногу, потом заливала кипяточком и накрывала льняной тряпочкой. И должно было это постоять полчаса, чтобы заварилась эта трава.