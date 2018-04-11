На улице Гикало вместо обветшавшего общежития планируют построить многоэтажку

Снос обветшалого здания решит проблему с жильем как минимум 60 семей одного из столичных промышленных предприятий. Проект развития этой территории вынесут на общественное обсуждение. Свои замечания и предложения можно адресовать в администрацию Советского района. Кроме того, проектировщики предлагают создать здесь новую детскую площадку и благоустроить территорию расположенных вблизи домов. Найдется также место и для парковки. Ее обустроят на уровне цоколя.