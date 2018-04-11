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Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно

11 апреля 2018 19:12
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Новости Беларуси. Весна взялась за кисти – разноцветные поляны украсили Румлёвский парк в Гродно. Там после зимы распустились первые цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно-1

Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно-3

Парк – памятник природы местного значения и славиться своей уникальной коллекцией, так называемых, «подснежников». Наша телекамера разглядела перелески, медуницы и гусиный лук. Весеннего настроения прохожим добавляют и пушистые ветки вербы, в народе их называют «котики» или «барашки».

Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно-5

Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно-7

Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно-9

# общество # Растения и цветы # Фотофакт

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