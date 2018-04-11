Разноцветные поляны из первоцветов украсили парк «Румлёво» в Гродно

Новости Беларуси. Весна взялась за кисти – разноцветные поляны украсили Румлёвский парк в Гродно. Там после зимы распустились первые цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парк – памятник природы местного значения и славиться своей уникальной коллекцией, так называемых, «подснежников». Наша телекамера разглядела перелески, медуницы и гусиный лук. Весеннего настроения прохожим добавляют и пушистые ветки вербы, в народе их называют «котики» или «барашки».