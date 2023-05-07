В Минске прошёл фестиваль ретроавтомобилей

Новости Беларуси. Колонна из коллекционных машин украсила улицы столицы в канун 9 Мая. К празднику приурочили слет ретро- и классических автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для их владельцев это нечто большее, чем просто средство передвижения.

Со стилем жизни увлеченных транспортными средствами, которые порой навевают ностальгию, мог познакомиться каждый. Солнце одинаково ярко отражало отполированные капоты раритетных образцов советского и зарубежного автопрома.

На дороге достаточно резво выглядели посланцы из прошлого столетия, сошедшие с конвейеров стран на разных материках. А их владельцы на парковке могли часами рассказывать о происхождении своего приобретения, сколько сил и затрат потребовалось, чтобы все было на ходу.

– Пришел сюда, получил незабываемое удовольствие. Очень много фотографий. Со своей, можно сказать, мечтой сфотографировался.

– Впечатления от выставки у меня очень хорошие. Потому что можно посмотреть на довольно редкие экземпляры, которые нечасто встретишь.

Павел Лукашев, участник фестиваля «Ретро-Минск – 2023»:

У меня достаточно редкий автомобиль из-за его кузова, это универсал, семиместный. В советское время его не продавали в частные руки. Эта машина была куплена у первого владельца, который ее купил новой и сохранил в таком виде. У меня эта машина около 10 лет.

Александр Шурин, организатор фестиваля «Ретро-Минск – 2023»:

Жители столицы, как всегда, очень приветственные люди, доброжелательные. У нас добавилось очень много новых участников, которым интересно наше мероприятие, поскольку «Ретро-Минск» входит в тройку самых масштабных и зрелищных мероприятий постсоветского пространства.