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В Минске прошёл фестиваль ретроавтомобилей

07 мая 2023 09:16
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Новости Беларуси. Колонна из коллекционных машин украсила улицы столицы в канун 9 Мая. К празднику приурочили слет ретро- и классических автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для их владельцев это нечто большее, чем просто средство передвижения.  

В Минске прошёл фестиваль ретроавтомобилей-1

Со стилем жизни увлеченных транспортными средствами, которые порой навевают ностальгию, мог познакомиться каждый. Солнце одинаково ярко отражало отполированные капоты раритетных образцов советского и зарубежного автопрома. 

В Минске прошёл фестиваль ретроавтомобилей-4

На дороге достаточно резво выглядели посланцы из прошлого столетия, сошедшие с конвейеров стран на разных материках. А их владельцы на парковке могли часами рассказывать о происхождении своего приобретения, сколько сил и затрат потребовалось, чтобы все было на ходу.

В Минске прошёл фестиваль ретроавтомобилей-7

– Пришел сюда, получил незабываемое удовольствие. Очень много фотографий. Со своей, можно сказать, мечтой сфотографировался. 
– Впечатления от выставки у меня очень хорошие. Потому что можно посмотреть на довольно редкие экземпляры, которые нечасто встретишь. 

В Минске прошёл фестиваль ретроавтомобилей-10

Павел Лукашев, участник фестиваля «Ретро-Минск – 2023»: 
У меня достаточно редкий автомобиль из-за его кузова, это универсал, семиместный. В советское время его не продавали в частные руки. Эта машина была куплена у первого владельца, который ее купил новой и сохранил в таком виде. У меня эта машина около 10 лет. 

В Минске прошёл фестиваль ретроавтомобилей-13

Александр Шурин, организатор фестиваля «Ретро-Минск – 2023»: 
Жители столицы, как всегда, очень приветственные люди, доброжелательные. У нас добавилось очень много новых участников, которым интересно наше мероприятие, поскольку «Ретро-Минск» входит в тройку самых масштабных и зрелищных мероприятий постсоветского пространства. 

В Минске прошёл фестиваль ретроавтомобилей-16

Следующий аналогичный фестиваль пройдет в Минске на День Независимости, а потом и на День города в сентябре. 

# Автомобили # общество # Александр Шурин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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