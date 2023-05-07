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Четыре часа эмоций, фактов и воспоминаний. Что покажет телеканал СТВ в праздничном эфире 9 Мая?

07 мая 2023 08:49
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит на 9 Мая праздничный эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре часа эмоций, фактов, воспоминаний. Ожившие страницы Великой Отечественной – телемарафон собрал «созвездие» городов-героев и малоизвестные детали военной жизни. То, что обычно оставалось за кадром.  

Четыре часа эмоций, фактов и воспоминаний. Что покажет телеканал СТВ в праздничном эфире 9 Мая?-1

Несколько месяцев кропотливой работы журналистов с документами и свидетелями, сотни часов видеоматериалов – от Минска до Севастополя, от Гомеля до Мурманска. Для корреспондентов СТВ открыли архивы и фонды крупнейшие музеи страны. В финале перед зрителями предстанет «телевизионный альбом», который раскроется для каждого. Часть съемок происходила в легендарной Цитадели и музее обороны Брестской крепости. Прочувствовать ход истории, пройти по следу нашей памяти – телемарафон СТВ будто рассказ от первого лица. Равнодушным не останется ни одно сердце телезрителя.  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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