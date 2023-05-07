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Министр обороны Беларуси принял участие в памятной церемонии в Острошицком городке накануне Дня Победы

07 мая 2023 09:02
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Новости Беларуси. Забыть об ужасах войны, которые пережил наш народ и наша многострадальная земля, не дают мемориалы, обелиски и ухоженные могилы безызвестных героев Великой Отечественной. К ним сегодня возлагают цветы и венки представители всех поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр обороны Беларуси принял участие в памятной церемонии в Острошицком городке накануне Дня Победы-1

Министр обороны Беларуси принял участие в памятной церемонии в Острошицком городке накануне Дня Победы-3

В Острошицком городке в церемонии принял участие министр обороны. В обращении к участникам митинга Виктор Хренин подчеркнет: Вооруженные Силы готовы к защите Родины так же самоотверженно, как воины-победители.  

Министр обороны Беларуси принял участие в памятной церемонии в Острошицком городке накануне Дня Победы-6

На их подвиге воспитываются нынешние солдаты и офицеры.  

Министр обороны Беларуси принял участие в памятной церемонии в Острошицком городке накануне Дня Победы-9

Министр обороны Беларуси принял участие в памятной церемонии в Острошицком городке накануне Дня Победы-11

Именно здесь, в районе Острошицкого городка, воины 100-й стрелковой дивизии заняли оборону и не позволили захватчикам сходу овладеть столицей Беларуси, а летом 1944 года пятая танковая армия разгромила врага и открыла путь Красной армии для освобождения Минска. В промежутках между этими событиями были долгие годы оккупации и героической борьбы.  

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Хренин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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