Министр обороны Беларуси принял участие в памятной церемонии в Острошицком городке накануне Дня Победы

Новости Беларуси. Забыть об ужасах войны, которые пережил наш народ и наша многострадальная земля, не дают мемориалы, обелиски и ухоженные могилы безызвестных героев Великой Отечественной. К ним сегодня возлагают цветы и венки представители всех поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Острошицком городке в церемонии принял участие министр обороны. В обращении к участникам митинга Виктор Хренин подчеркнет: Вооруженные Силы готовы к защите Родины так же самоотверженно, как воины-победители.

На их подвиге воспитываются нынешние солдаты и офицеры.