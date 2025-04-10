В Минске прошёл благотворительный «Васильковый гала-показ»

Ольга Даргель, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации БСЖ:

Самой главной целью этого показа была благотворительность. С этой целью мы и проводили его. И действительно, мы готовы и дальше проводить подобные мероприятия для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в нашей помощи.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:

Для Минской городской организации Белорусского союза женщин любая инициатива, поверьте, имеет свой вес, свое значение. И нас, к счастью, в организации становится все больше и больше. И инициатив, конечно же, также становится больше.