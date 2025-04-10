В Минске прошёл благотворительный «Васильковый гала-показ»

Стильные костюмы, изысканные вечерние наряды и летящие платья в пол. «Васильковый гала-показ» прошел в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стильные костюмы, изысканные вечерние наряды и летящие платья в пол. «Васильковый гала-показ» прошел в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Инициатива принадлежит Минской городской организации Белорусского союза женщин. К проекту также подключились ведущие белорусские дизайнеры. Вдохновляясь символом Беларуси – синим васильком, они создали стильные авторские образы. В качестве моделей выступили руководители, бизнес-леди, журналисты и общественные деятели.
Ольга Даргель, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации БСЖ:
Самой главной целью этого показа была благотворительность. С этой целью мы и проводили его. И действительно, мы готовы и дальше проводить подобные мероприятия для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в нашей помощи.
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:
Для Минской городской организации Белорусского союза женщин любая инициатива, поверьте, имеет свой вес, свое значение. И нас, к счастью, в организации становится все больше и больше. И инициатив, конечно же, также становится больше.
Денежные средства, вырученные во время показа, пойдут на приобретение инвалидной коляски для 14-летнего подростка, который страдает болезнью Дюшенна.