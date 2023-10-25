В Минске прошло заседание совета по развитию предпринимательства

Новости Беларуси. Развитие экономической среды Минска и планируемые изменения налогового законодательства. Эти и другие вопросы поднимались в столичной мэрии на заседании Совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске продолжается диалог с представителями бизнеса. На встрече обсуждались оперативные темы, каждый участник мог напрямую задать интересующие вопросы и решить возникающие сложности. Стоит отметить, что сейчас в Минске насчитывается более 110 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И они играют важнейшую роль в формировании экономики города. Поэтому предпринимательская инициатива в столице всесторонне поддерживается.

Владимир Казбанов, директор бизнес-школы стратегического управления и развития: Очень хорошо, что такая площадка организована и существует. Она с каждым годом набирает свои обороты. Очень важно, что эта площадка не закрытая – только на уровне Мингорисполкома. Сюда все время приглашаются высокопоставленные лица на уровне заместителей министров отраслевых ведомств. Это позволяет всем представителям бизнеса задать напрямую касающиеся вопросы, а зачастую решить какие-то сложности.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

И Мингорисполкома есть возможность поддержки малого и среднего бизнеса, есть возможность в части лизинговых платежей, покупки оборудования в кредит, но это также в части поддержки международных выставок, если субъекты будут участвовать и продвигать наши белорусские товары и услуги. Мы, конечно же, с удовольствием при предоставлении необходимых документов их поддержим.

Только за 9 месяцев этого года субъекты малого и среднего бизнеса перечислили в бюджет столицы почти 5,5 миллиарда рублей. Это около 40 % всех поступлений города.