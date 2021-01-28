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В Минске прошло офицерское собрание по случаю завершения службы Владимира Ващенко

28 января 2021 14:46
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Новости Беларуси. Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска. Об этом 28 января заявил премьер-министр Роман Головченко на офицерском собрании, посвященном завершению службы экс-министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимира Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло офицерское собрание по случаю завершения службы Владимира Ващенко-1

На собрании присутствовали сотрудники подразделений МЧС. Здесь отметили: сегодня спасатели пользуются большим авторитетом среди белорусского народа и зарубежных коллег. И в этом немалая заслуга экс-руководителя Министерства. Здесь же прошла церемония прощания со знаменем МЧС.

В Минске прошло офицерское собрание по случаю завершения службы Владимира Ващенко-4

Напомним, Владимир Ващенко возглавлял ведомство более 10 лет. Генерал-лейтенанту 62 года. Он уволен из МЧС в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков отличия.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Роман Головченко # Фотофакт

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