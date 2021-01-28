В Минске прошло офицерское собрание по случаю завершения службы Владимира Ващенко
Новости Беларуси. Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска. Об этом 28 января заявил премьер-министр Роман Головченко на офицерском собрании, посвященном завершению службы экс-министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимира Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На собрании присутствовали сотрудники подразделений МЧС. Здесь отметили: сегодня спасатели пользуются большим авторитетом среди белорусского народа и зарубежных коллег. И в этом немалая заслуга экс-руководителя Министерства. Здесь же прошла церемония прощания со знаменем МЧС.
Напомним, Владимир Ващенко возглавлял ведомство более 10 лет. Генерал-лейтенанту 62 года. Он уволен из МЧС в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков отличия.