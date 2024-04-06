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«Белая Русь» избрала делегатов ВНС

06 апреля 2024 14:24
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80 делегатов избрал на Всебелорусское народное собрание пятый съезд «Белой Руси». Среди них и представители нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представителей телеканала СТВ избрали в качестве делегатов ВНС.

«Белая Русь» избрала делегатов ВНС-1

«Белая Русь» объединяет свыше 230 тысяч человек. Это люди с твердой гражданской позицией. Они опора стратегического курса развития государства. Благодаря активистам реализуются многочисленные образовательные и политико-ориентированные проекты, ведется работа с молодежью.

«Белая Русь» избрала делегатов ВНС-4

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Сегодня мы говорим о том, что каждый человек должен начать с себя. Трудиться не только в рамках должностных инструкций, проявлять активную гражданскую позицию, общественную уверенность, динамизм. Потому что во время угроз, которые поступают извне, нам нужно быть не только монолитным обществом, надо быть экономически сильной и мощной страной, чтобы дать отпор на эти вызовы.

Кроме выдвижения делегатов, на съезде подвели итоги работы за предыдущие нескольких лет. Международные проекты, более 2,5 тысячи диалоговых площадок, патриотические фестивали и благотворительные акции. «Белая Русь» укрепляет лидерские позиции среди общественных структур.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Галина Гузовская

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